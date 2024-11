Es Castell ha renovat els càrrecs de la Junta de Caixers, per a les festes de Sant Jaume del pròxim bienni. L’elecció es va fer per sorteig, després que es presentessin els candidats, en la reunió celebrada fa uns dies.

És així que ha quedat configurada la Junta de Caixers per al bienni 2025-2026. En formen part Jaume Denclar com a caixer capellà, Pere Payeras serà el caixer menestral o casat, Jaime de la Puerta durà la bandera com a caixer sobreposat i Sara Andújar i Javier Merenciando seran els caixers vocals. Així mateix, el càrrec de fabioler és per a Cristina Fullana i Toni Sans, i falta encara per completar la Junta de Caixers, designant el caixer pagès i el caixer batle.

El batle des Castell, Lluís Camps, va agrair la implicació dels caixers durant les darreres festes i la feina feta per l’anterior Junta de Caixers.