A Menorca, separar correctament els residus no és només una responsabilitat ciutadana, és el primer pas per transformar aquests residus en nous recursos valuosos. Amb aquesta idea, el Consorci de Residus i Energia de Menorca, amb el suport d’Ecoembes i Ecovidrio, llança la campanya de sensibilització 'Dona una Segona Vida als Residus', un projecte que fa visible tot el procés de gestió dels nostres residus perquè la ciutadania pugui veure els beneficis d’aquest esforç col·lectiu.

La campanya, centrada en mostrar com es gestionen a Milà els residus que separam a casa, té com a objectiu subratllar el valor del reciclatge com a recurs clau dins l’economia circular. Les bales de materials separats que s'elaboren a Milà (de plàstic, alumini o cartó, entre altres) surten per primera vegada als carrers de Menorca, on es combinen amb escultures elaborades amb aquests mateixos materials per convertir l’espai públic en una exposició que ens permetrà veure, de primera mà, els resultats d'aquesta gestió prèvia al seu transport i reciclatge a plantes recicladores.

Una vida nova per a cada residu. Descobreix què es fa amb cada material

Cada residu separat a Menorca segueix un camí específic.

Els envasos de PET, per exemple, que es recullen al contenidor groc, són separats de la resta d'envasos a les instal·lacions de Milà, on la tecnologia permet agrupar aquest tipus de plàstic en bales compactes enviades després a València per ser reciclades. El 2023, Menorca va enviar 542 tones de PET, l'equivalent al pes de 361 cotxes, que tornaran al mercat com a nous envasos, tèxtils o fins i tot folres polars.

Amb el paper i el cartó, que es diposita al contenidor blau, compactam directament aquesta fracció en bales quan arriba separat a Milà. L’any passat es van gestionar més de 5.000 tones, i es van elaborar 6.871 bales. Si apiléssim aquestes bales una damunt l’altra, farien una alçada equivalent a 19 vegades el Toro. Tot el paper i cartó que separam a Menorca és enviat a una planta recicladora a Saragossa per elaborar noves capses d’embalatge, cartolines, tovallons o cartó per a envasos alimentaris.

Al seu torn, l ’alumini , que també és recollit al contenidor groc, es separa a Milà de la resta de residus mitjançant un sistema de corrents de Foucault. L’any 2023 Menorca va enviar a reciclar a Madrid 71 tones d’envasos d’alumini compactades en 319 bales. Aquesta quantitat de material pesaria l’equivalent aproximat a 142 vaques de raça vermella menorquina. Sabies que amb 80 llaunes de refresc es pot fabricar una llanta de bicicleta?

El PEAD és un altre dels materials que trobam al contenidor groc. A Milà, el separam de la resta d’envasos amb un garbell rotatiu, imants o separadors balístics i òptics, i l’enviam a reciclar a València i Conca. L’any 2023 Menorca va enviar a reciclar 112,56 tones de PEAD compactades en 352 bales. Una bala de PEAD pesa tant com 128 formatges Maó-Menorca i quan es recicla es fabriquen tota casta d’envasos, però també canonades, bosses, cables, juguetes o mobiliari urbà.

La matèria orgànica és una de les novetats del servei de recollida de residus a Menorca. Es recull amb el porta a porta a Maó i Es Castell, i també a la recollida comercial a tota l'illa. A Milà, la fracció de matèria orgànica passa per un procés de descomposició controlada per a l’elaboració de compost. A Menorca hem recollit 1.900 tones de fracció de matèria orgànica durant els primers 8 mesos del 2024, l’equivalent en pes a 158 autobusos escolars.

I per últim el vidre, que arriba a Milà amb la recollida separada de la fracció del vidre i és acumulat fins que és transportat a Mallorca per ser reciclat. Durant l’any 2023 es van recollir 3.670 tones d’envasos de vidre a Menorca, l’equivalent al pes de 20 avions comercials Boeing 747. El vidre es pot reciclar al 100 % i infinites vegades per elaborar envasos nous.

Una campanya interactiva i participativa

A més de la mostra d'aquests materials, la campanya comptarà amb jornades d'activitats a cada poble amb la instal·lació d'un estand del Consorci, on s'oferirà una experiència interactiva amb tallers divulgatius, jocs i concursos conduïts per educadors ambientals i on els participants podran guanyar dos vals regal de 60 € per gastar en productes i experiències de la marca Menorca Reserva de Biosfera i un patinet elèctric. Tot amb l'objectiu de mostrar els beneficis de la separació i del reciclatge, i que la gestió dels nostres residus és una responsabilitat compartida per tota la ciutadania de Menorca.

La campanya es pot seguir a través de les xarxes socials del Consorci de Residus i Energia (@cremenorca) i dels ajuntaments de l'illa.