El Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella-Cercle Artístic se constituyó formalmente el 25 de noviembre de 1995 con los objetivos principales de dinamizar y difundir la cultura a través de exposiciones filatélicas y numismáticas ligadas a acontecimientos locales, pero también para fomentar todo tipo de coleccionismo, recuerda su actual presidente, André Cousin Lebriez.

El presidente André Cousin Lebriez.

Es por ello que más allá de esa dedicación a atesorar sellos y monedas de las más variadas épocas y países, las aficiones de sus socios también han tenido protagonismo a lo largo de los años a través de muestras desde una perspectiva mucho más amplia. Así, la aventura que debutó oficialmente el 27 de septiembre de 1996 con la presentación del primer sello que hizo referencia a Ciutadella, dedicado a la Naveta des Tudons, ha organizado ocasionalmente muestras dedicadas al coleccionismo.

La primera de ellas tuvo lugar en 2003, en la sala El Roser, y fue todo un éxito de público, ya que superó los dos mil visitantes. Y esta tarde, siguiendo aquella estela, se inaugura una nueva muestra centrada en el mundo del coleccionismo en la sala Espai Xec Coll de Ciutadella. Apunta al respecto André Cousin que, a lo largo de los años, la entidad ha organizado cerca de una veintena de exhibiciones, eventos que casi siempre se han hecho coincidir con alguna efeméride señalada. Pero este 2024, como no han encontrado una temática destacada como hilo conductor, han pensado que era una buena ocasión para desempolvar algunos los tesoros particulares de sus socios.

El Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella-Cercle Artístic, que ya ve cercano en el horizonte su 30 aniversario, goza actualmente de una buena salud. Cuenta con una treintena de socios, aunque como la mayoría de las entidades se enfrenta a un reto muy común entre el asociacionismo, la falta de relevo generacional. Las bajas no se suplen con nuevas incorporaciones, pero el espíritu con el que nació el proyecto sigue muy vivo y activo. Confiesan desde la agrupación que quien es aficionado a coleccionar no se suele centrar en una única temática, y es por eso que no ha resultado complicado montar la muestra. Relata Cousin que es un hobby que proporciona muchas satisfacciones, y compartir las colecciones con el público es una de ellas.

Fotos: Katerina Pu

En la ‘Xec Coll’ los visitantes podrán encontrar una gran variedad de ellas. Desde antiguos programas de cine a reproducciones a escala de bienes etnológicos menorquines, pero también las herramientas de un taller de zapatos. Llama especialmente la atención la colección temática de los cromos ‘de la xocolata’, los carnets de socios del Atlètic Ciutadella o programas de mano de cine con mucha solera. La variedad es tan amplia que abarca desde una imitación de platos en los que comían Luis XVI y María Antonieta a una colección de mecheros.

Está claro que no podían faltar a la cita las monedas, alguna de las cuales se remonta Al-Ándalus, ni los sellos, en este caso con un curioso apartado dedicado a esas estampas que son especialmente valiosas por algún defecto en su formato.