El Col·legi Sant Josep, de Maó, va celebrar ahir el primer acte del 150è aniversari de la seva fundació per la Companyia de les Filles de la Caritat, amb la presentació del programa d’activitats que es desenvoluparan fins al març de 2025. L’acte va comptar amb la presència de Miquel Balle Palou, president de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears; el conseller de Cultura, Joan Pons Torres; el batle de Maó, Hèctor Pons; la directora territorial d’Educació a Menorca, Alejandra Marqués, Sor Josefina Pérez; i la directora pedagògica del centre, Neus Ferrà.

Miquel Balle va assenyalar que l’aniversari marcava un segle i mig d’història, dedicació i excel·lència en l’educació, un testimoni viu de la labor incansable de les Filles de la Caritat i de les persones que han format part de la comunitat educativa. Va assegurar que el col·legi ha estat un far de llum i coneixement a l’Illa, un lloc on generacions d’alumnes han crescut i s’han format no només acadèmicament, sinó també com a persones íntegres i preparades per afrontar els reptes del món amb coratge, compassió i fe.

Sor Josefina Pérez, vinculada al col·legi durant més de 65 anys, va destacar que la Companyia Filles de la Caritat havia estat present a Maó educant a nombroses generacions al llarg dels 150 anys, a més d’agrair a la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears el seu suport fins avui dia.

Joan Pons Torres va subratllar l’arrelament del col·legi a Maó i les generacions de maonesos i maoneses que han passat pel centre, a més dels valors que s’han transmès en la seva labor pedagògica i la seva gran contribució a l’Illa.

La guanyadora del concurs del logo Martina Pecharromán, enmig de les finalistes Maria Sintes i Marina Seguí.

Héctor Pons va expressar amb una emoció que no va poder dissimular la seva alegria, com a batle i antic alumne del centre, per poder participar en l’aniversari. Va recordar que l’any 2000, quan tenia deu anys, va participar en el concurs «Dibuja y pinta tu colegio» fent un dibuix de l’enfront principal de l’escola, similar al de la portada del programa editat enguany, destacant que allò important era l’interior del centre, amb el professorat, alumnats i comunitat educativa, als que s’havia de transmetre la il·lusió de l’aniversari per segur amb la labor.

Activitats

La directora Neus Ferrà va enunciar els actes del programa de l’aniversari: inauguració del tradicional betlem vivent al col·legi (15 de desembre), el concert-homenatge a les Filles de la Caritat pel seu servei i dedicació a Maó, a càrrec d’Anna Ferrer i Es Gall dins sa Pastera, amb Laura Pons com a narradora, a l’església de Santa Maria (24 de gener), la conferència «Educar des del cor: obrim la comunicació entre mares, pares, fills i filles», per la terapeuta i formadora Betlem Gomila, al col·legi (6 de març), la inauguració de l’exposició «Col·legi Sant Josep de Maó: 150 anys caminant i aprenent junts» al Claustre del Carme (17 de març), programa especial de COPE Menorca al col·legi (19 març), presentació del llibre «Col·legi Sant Josep, 150 anys caminant i aprenent junts», a l’església de la Concepció (19 de març), cursa solidària per a projectes de Covide al col·legi (21 de març) i Eucaristia d’acció de gràcies i gran paella de germanor, al pati del col·legi (22 de març).