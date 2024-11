La Sala Multifuncional va acollir ahir l’acte institucional de Sant Martí d’Hivern, en què es va donar a conèixer la composició de la junta de caixers del bienni 2025-2026, que serà presidida pel caixer batle Joan Palliser. També es va desvelar la identitat dels guanyadors dels premis de Fotografia, de Literatura Infantil i d’Investigació des Mercadal i Fornells.

El batle des Mercadal, Joan Palliser, presidirà la qualcada de les festes de Sant Martí del pròxim bienni, en què s’estrenarà com a caixer i també com a cavaller, segons va explicar ahir. El caixer capellà serà Llorenç Sales, rector de les parròquies de Sant Francesc i el Carme, de Maó, mentre que Marc Martí serà el caixer casat; José Fullana, el caixer pagès; Maria Guerrero, la caixera fadrina; i Roser Vinent, la fabiolera.

Investigació

El projecte «Trets d’història de l’educació as Mercadal i Fornells», del professor i pedagog Pere Alzina, va ser guardonat amb el Premi d’Investigació des Mercadal i Fornells, per la seva solvència i per ser una proposta d’estudi molt ben vertebrada i estructurada que permetrà estudiar la funció educativa as Mercadal des de 1860 fins a 1975, un espai i una temàtica del coneixement encara pendent d’un estudi exhaustiu, segons l’acord unànime del jurat. Els altres dos treballs presentats, del que també es va subratllar el seu interès, van ser «La història de la ràdio Mec Mec» i «El Pòsit de Pescador de Fornells i el mestre Manuel Mesegué Ribera».

Pere Alzina va guanyar el Premi d’Investigació amb un tema d’educació.

Pintura

El jurat del Premi de Pintura va atorgar per unanimitat el guardó a l’obra «Suspensió», de Jordi Cárdenas, per ser una obra de gran qualitat tècnica i artística. El jurat afirma que l’obra guanyadora, que va competir amb altres setze obres, planteja un tema original, innovador i suggerent, a la vegada que demostra un gran domini de la tècnica i aconsegueix a través del seu traç una important expressivitat. A més, reflecteix una atmosfera onírica gràcies a un estil molt directe i transmet sensacions de profunditat i moviment, subratlla el jurat.

Jordi Cárdenas amb el quadre guanyador del Premi de Pintura. | Josep Bagur Gomila

Fotografia

Un moment de companyerisme, d’unió, entre dos caixers durant la qualcada de les festes patronals és el tema que reflecteix la imatge guanyadora del Premi de Fotografia de Sant Martí, obra d’Eila Febrer Triay, que es va imposar a les altres nou fotografies participants.

Literatura infantil

Anna Pons Coll és l’autora del conte guanyador, «Greta la ronelleta», del qual el jurat va destacar la seva correcció en la composició del relat, a més de ser una història que identifica valors presents en la societat, i que es contextualitza en un entorn proper i reconegut del poble des Mercadal.