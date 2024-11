Aquest diumenge, a les 10.30 hores, es celebra a Alaior la festivitat de Sant Diego amb el repartiment dels panets del Sant, que tindrà lloc durant la missa, així com als residents del geriàtric municipal i a domicili per a les persones malaltes que no poden sortir de ca seva.

Un grup de voluntàries, amb el suport del forn Can Xeixa -antic can Florencio- s’ha encarregat els dos darrers dies de pastar i enfornar més de 1.000 panets, amb una massa total de 13 kg feta de farina, una mica de mantega cuita, seu i té de batafaluga, que s’ha treballat en forma de rosa, amb els pètals que s’obren en sortir del forn. Tradició Anys enrere, la tradicional elaboració dels panets de Sant Diego es limitava gairebé exclusivamernt a l’àmbit familiar i va estar a punt de desaparèixer, però gràcies a la iniciativa de l’Ajuntament la va recuperar a les celebracions en honor del Sant. La festivitat rememora el miracle dels pans i les roses, atribuït al patró dels franciscans descalços, Sant Diego d’Alcalà, i es creu que tenir un d’aquests panets afavoreix la prosperitat i protecció de les famílies durant tot l’any.