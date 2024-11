Unes 540 persones van poder degustar ahir la saborosa paella acompanyada de postres que, gràcies a la iniciativa de Mari Jiménez amb el suport de l’Associació de Vesins i voluntaris, es va elaborar a Sant Climent, recuperant d’aquesta manera una tradició gastronòmica per fer poble que als darres anys s’havia perdut.

La paella estava inicialment prevista per 520 racions, quantitat que es va augmentar, però que no va poder satisfer la gran demanda popular, quedant moltes persones sense menjar. Les taules i cadires van ocupar tant el local com el pati de l’Associació de Vesins, a més del carrer Sant Llorenç. L’anècdota va ser que la furgoneta carregada amb els trenta-set pastissos de congret de les postres no va poder arribar fins al local i van passar-los en cadena entre tots els assistents.