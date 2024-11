El debat celebrat ahir sobre el passat, present i futur de l’artesania a l’Illa, celebrat al Centre Artesanal de Menorca, ubicat a Mercadal, va constatar la necessitat de potenciar el dinamisme que ha tingut aquesta temporada, amb l’organització de sis exposicions a part de la mostra permanent.

Els participants van subratllar la importància de reforçar la implicació i sentiment de pertinença dels professionals de l’Illa en el Centre Artesanal, perquè sigui un espai de diàleg en què es proposin projectes concrets i s’exposin les necessitats del gremi. Per altra banda, també es va tractar la importància dels mercats en les economies circulars, el relleu generacional i com fer més atractives les artesanies per captar l’interès dels més joves, a més de subratllar el paper desenvolupat entre 2001 i 2023 per l’associació Entremans.