Els santclimenters van celebrar aquest diumenge la festivitat de Sant Climent, amb una missa i la posterior romeria pels carrers de la població, que va comptar amb l’assistència de nombroses persones que van voler afegir-se a la celebració de la festivitat del seu sant patró.

Un poc abans del migdia va tenir lloc la missa a l’església parroquial, oficiada pel rector Joan Tutzó, amb la presència de la imatge del sant que, una vegada finalitzat l’acte religiós, va sortir del temple transportada per quatre homes per iniciar la romeria, essent complimentat just a la mateixa plaça per la parella de gegants de Llucmaçanes i amb un ball dels membres del Grup Folklòric Sant Miquel.

La romeria anava encapçalada amb la imatge de Sant Climent, col·locada sobre el carretó estirat per dos cavalls, seguida per uns quants cavallers sobre els seus cavalls i amb vestimenta pagesa, els balladors i balladores del Grup Folklòric Sant Miquel, acompanyats dels seus músics, la parella de gegants de Llucmaçanes amb els membres de la colla gegantera i també els integrants de la Xaranga de Maó. Durant el recorregut pels carrers del poble els participants van fer demostracions, tant de ballades populars com dels mateixos gegants, fent encara més festiva una jornada dedicada al patró de la localitat.

Paella

La celebració de la festivitat de Sant Climent en plena primavera d’hivern va anar precedida el dissabte de l’organització d’una paella popular, que va comptar amb l’assistència de 540 persones que es van ajuntar per gaudir de la recuperació d’una tradició gastronòmica que feia uns anys que s’havia deixat de fer.