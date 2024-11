Un grup de tres joves menorquins d’entre 16 i 18 anys competeix aquests dies a la final mundial de la WRO 2024, que es celebra fins aquest dissabte a la ciutat turca d’Izmir. L’equip, sorgit del Taller de Robòtica que organitzen conjuntament l’Associació de pares TDAH de Menorca i l’Associació de vesins de Camí de ses Vinyes de Maó, va obtenir la seva classificació el passat setembre quan es va classificar en primer lloc, en la categoria Future Engineers, a la fase nacional a Hortal d’Almeria.

Els tres joves llueixen la bandera menorquina a Turquia

Durant aquest dos mesos, l’equip NotAPi ha construït un nou robot consistent en un vehicle de conducció autònoma que ha de circular dins d’un circuit amb una sèrie d’obstacles i senyals de colors. Forma part de la competició tota la tasca d’enginyeria prèvia realitzada per l’equip que ha d’estar publicada en un repositori web i accessible de forma pública. El mèrit més gran d’aquest equip és que ha optat per fer el seu propi disseny del robot i no emprar una plataforma de construcció determinada, com Lego o Fishertechnik.