Als voltants del migdia, entre les 12 i les 14 hores, l’afluència de persones al rastre musical va ser molt nombrosa, entre la gent que mirava els diferents productes relacionats amb la música i aquella que també estava dempeus o asseguda escoltant l’actuació d’Àngels i Pau i després del grup Aura. Una simple passejada per l’espai habilitat permetia veure un ampli ventall de discs de vinil, tant de 33 rpm com de 45 rpm, des de música clàssica interpretada per Maria Callas, Carreras-Pavarotti-Domingo, passant per The Beatles, grups menorquins com Lasser i, fins i tot, la «Música per la Mare de Déu de Gràcia» a càrrec de la Banda de l’Agrupació Musical de Ciutadella, a més d’aparells de ràdio dels anys quaranta, tocadiscs en forma de moble i reproductors de cassets, entre molts altres.