L’educadora social Alba Saumell i la il·lustradora Laura Duran són les autores d’una nova, suggerent i atractiva aportació a la bibliografia menorquina que milers de petits podran conèixer de la mà de na Martina, una filleta ben eixerida que convida als lectors a conèixer els gegants i capgrossos de Menorca.

«Els gegants de Menorca» és un conte amb el format adequat per als més petits de la casa, amb tapa dura, paper couché i completament acolorit en què el text d’Alba Saumell, que també assumeix l’edició, i els dibuixos de Laura Duran es complementen a la perfecció i, a més, endinse’n als més petits en l’univers festiu de les parelles de gegants i els capgrossos, que solen protagonitzar tant les festes patronals dels pobles com altres jornades festives durant tot l’any.

Emoció

Alba Saumell explica que l’origen del conte es remunta a l’any 2022 quan amb la seva filla, que ha inspirat el personatge de na Martina, va començar a anar a diferents passacarrers amb la participació dels gegants i capgrossos. «Tot i ser ella molt petita sí que podia observar que tots els fillets i filletes quan veuen els gegants es transformen, era un moment de molta emoció, ho viuen d’una forma molt especial. Vam començar a investigar possibles contes amb aquesta temàtica i vam veure que no hi havia res. A partir d’aquí li vaig fer a la meva filla un conte d’estar per casa amb un word i un paint i fotos que feia jo perquè pugués començar a aprendre noms, a través dels noms llocs, característiques, vocabulari, etc., aquesta part cultural que poden aportar els gegants», afirma.

Aquesta proposta la va explicar a una il·lustradora coneguda, Laura Duran, amb qui ha volgut reflectir evidentment el món geganter, a partir de la seva història i de les anècdotes, però també la realitat social de l’Illa. «Na Laura tot d’una va agafar la idea d’una manera fantàstica, està dibuixat a pols, pintat amb aquarel·la, acabat amb llapis de colors, les imatges crec que transmeten la naturalitat de les escenes. El que es pot veure i na Laura ho ha sabut plasmar en el paper és que hi ha persones amb diversitat funcional, tot tipus de famílies, de fillets i filletes racionalitzats, sobretot per la part social que a mi sí que m’interessava que en el conte s’exposés. També a través dels gegants de Llucmaçanes, tot el que és la relació que porta n’Aguedet i en Perico amb l’estima i el respecte cap a la gent major», assenyala.

El llibre també inclou una part més didàctica amb els noms de les diferents robes de la indumentària dels gegants i un vocabulari bàsic del món geganter, a més d’un codi QR amb el qual es poden descarregar els dibuixos i d’aquesta, manera poder-los retallar i acolorir. «He volgut que els fillets i filletes de Menorca puguin tenir una eina que els serveixi per conèixer aquesta part cultural i tal vegada els estimaran més i les colles tindran més participació», subratlla Saumell.