L’encesa de l’enllumenat nadalenc donarà el tret de sortida al programa de Nadal, Cap d’Any i Reis de Maó aquest divendres 6 a les 18 hores. L’acte es realitzarà a la plaça Constitució, tot i que els Llumets estrenaran carrossa per anar a encendre els diferents punts d’il·luminació de la ciutat, la qual cosa suposa la novetat d’enguany.

Entre les més de cent activitats planificades fins al dia 6 de gener també es troba l’entrega de premis del Concurs de Mostradors i Façanes de Nadal, la qual es celebra aquest dijous. A més, l’esdeveniment servirà al mateix temps per inaugurar la Fira de Nadal, la caseta solidària i obrir el betlem gegant. Per si fos poca cosa, a les 19 hores del mateix dia tindrà lloc l’acte institucional d’entrega de la medalla d’or de la ciutat a l’assemblea de la Creu Roja de Maó.

DESCÀRREGA | Programa de les festes de Nadal a Maó (PDF)

Trobada peculiar

El 90è aniversari de la parella de gegants maonesa Tomeu i Guida arriba a la seva festa final aquest diumenge 8. A més del passacarrers, que sortirà a les 11 hores des de la plaça Miranda i arribarà a l’Esplanada tot just per fer una xocolatada, també es durà a terme una trobada molt especial. L’Ajuntament de Maó fa una crida a totes aquelles persones nascudes l’any 1934, igual que en Tomeu i na Guida, per fer una foto de família tots junts.

Avançant ja a Cap d’Any, el Consistori anuncia la celebració de les Campanades infantils, el dia 31 de desembre a partir de les 11.30 hores, mentre que la revetlla del vespre anirà a càrrec de l’agrupació Fraggels. Naturalment, els Reis d’Orient no faltaran a la seva cita aquestes festes i desembarcaran al port el 5 de gener, a les 18 hores.