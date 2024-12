El furor pels llums de Nadal també s’ha acabat establint a Menorca. Si a Vigo el seu batle, Abel Caballero, ha acabat fent dels llums de Nadal de la ciutat gallega tota una atracció turística que rep milers de visitants i, fins i tot, és anunciada a l’emblemàtica Cinquena Avinguda de Nova York, poc li falta a algun municipi de l’Illa.

Gairebé tots ells inauguren el seu particular enllumenat nadalenc aquesta mateixa setmana. El més ràpid ha estat es Mercadal, que va fer l’encesa el passat dissabte 30 a la plaça de s’Església a Fornells, i el diumenge 1 a la plaça Constitució des Mercadal.

Espectacle durant l’encesa dels llums as Mercadal

De 3.500 fins a 18.000 euros

Precisament l’enllumenat des Mercadal i Fornells disposa del pressupost més humil de tots, sent de tan sols 3.500 euros per il·luminar els principals carrers del poble i la pedania. A més, tots els llums són LED, una característica que comparteixen tots els municipis. Si no ho són tots, es pot afirmar que la gran majoria sí. Aquest darrer és el cas compartit d’Alaior i es Migjorn Gran, on l’enllumenat és gairebé tot LED.

Mentre que el municipi que governa el batle José Luis Benejam controla un pressupost de 12.000 euros per il·luminar les vies més cèntriques de la ciutat i algunes confrontants, el poble que lidera la batlessa Maria Antònia Camps destina 5.000 euros a l’enllumenat del nucli antic i l’entrada al poble pel carrer Major i l’Avinguda de la Mar. Alaior inaugura aquest dijous els seus llums a les 19.30 hores a la plaça Constitució, després de la sortida dels LÔMETS des de la plaça des Ramal i la plaça Nova, i es Migjorn Gran ho va fer aquest dimecres amb Ana i Elsa de Frozen.

Pel que fa a Ferreries, 8.000 euros seran suficients per llogar els llums LED que il·luminaran els carrers Verge del Toro, Bisbe Sever i altres vies principals a partir d’aquest dijous a les 18.30 hores amb l’espectacle de Princeses Disney.

En darrer lloc, Ciutadella també emprarà llums LED després d’invertir 18.150 euros al muntatge de l’enllumenat de Nadal, sense necessitat de comprar llums es produirà aquest dijous a les 19 hores a la Plaça des Born amb l’espectacle «Encenent la nit», portat a terme per la Companyia Aplomivol i Belén Martínez.

Fins a Sant Antoni

Es Migjorn Gran, es Mercadal i Ferreries deixaran encesos els llums fins a just després de l’arribada dels Reis d’Orient. Després els apagaran i passaran a desmuntar l’enllumenat. Els altres dos gegants d’aquesta llista —Sant Lluís, Maó i es Castell encara no s’han pronunciat sobre el seu respectiu enllumenat nadalenc— tenen previst allargar l’encesa fins al dia de Sant Antoni. És a dir, Ciutadella i Alaior mantindran més de trenta dies els llums de Nadal a les seves ciutats.