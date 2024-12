El que sempre ha estat la seva passió, els escacs, i el que avui dia és el seu àmbit de feina, la psicologia, s’han acabat creuant per acabar donant llum a un projecte totalment pioner i revolucionari centrat en la millora a nivell cognitiu i emocional dels pacients oncològics a través dels escacs. Així és el programa pilot que dirigeix Pep Suárez, «Enfrontant el tauler: escacs i càncer, lliçons de resiliència i valor» a l’Associació Espanyola contra el Càncer de Ciutadella.

Tot i que ja eren precursors en els escacs terapèutics a l’hora de tractar el trastorn de l’espectre autista i la deterioració cognitiva, Suárez va veure una nova oportunitat amb la celebració del II Congrés d’Escacs, Educació i Salut a l’Illa el passat mes de març —esdeveniment que ell mateix dirigeix com a promotor—. L’arribada de representants portugueses com Susana Gonçalves o Tânia Chéu, i el representant francès Franck Droin, va ser clau per presentar «Queens Rise», un programa embrionari de l’associació Chess2All en què s’empren els escacs com a eina terapèutica post quimioteràpia per atendre a dones que havien superat un càncer de mama. Les primeres proves realitzades a les ciutats de Porto i París ja estaven mostrant resultats esperançadors del que es coneix com a escacs oncològics.

Adaptació

Pep Suárez va escoltar el seu col·lega Franck Droin, que el proposava començar a aplicar el programa en el context de Menorca. Finalment, va donar l’empenta necessària en conèixer a la gerent de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), Ana Belén Prado.

«Vam xerrar d’una possible col·laboració durant l’entrega de premis de l’Obra Social La Caixa, en la qual vam resultar guanyadors. Així que em vaig estar preparant a Londres i a París amb una sèrie de formacions de la mà de Franck Droin. Vam rebre tot el suport de l’AECC i vam encetar un programa inèdit a Espanya, emmarcat en el mateix projecte ‘Queens Rise’. La veritat és que està sent fantàstic», afirma el psicòleg natural des Castell.

El projecte pilot, el qual va arrancar el passat mes d’octubre, viu una nova sessió cada dimecres a la seu de l’Associació a Ciutadella, impartida pel mateix Pep Suárez. «No es tracta de treballar amb els escacs des d’un punt de vista competitiu, que també està bé, sinó com una eina terapèutica de motivació i visualització», explica l’especialista. El fet d’enganxar-se al joc provoca que el pacient «tengui la ment ocupada» i «vagi divagant». «Aquestes activitats donen la possibilitat d’entendre conceptes com la superació o l’empatia, que ajuden a enfortir als pacients. Per exemple, un dia xerràvem del moviment de la reina i el vam acabar lligant amb l’empoderament de la dona», recalca Suárez.