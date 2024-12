«Dissenyar no és només crear objectes funcionals, és contar històries i generar emocions», explica Alwart, nom artístic d’Àlvar Goñalons (Sant Lluís, 1999), estudiant de quart curs del grau de Disseny de Producte a la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía.

Amb el seu darrer projecte deixa clar que les seves paraules es transformen en actes: un bòtil d’estètica impecable que es converteix en la naturalesa de Menorca i reivindica la seva biosfera, alhora que urgeix a adoptar pràctiques sostenibles que garanteixin la conservació del seu patrimoni natural. Així s’explica la seva intenció de llançar un missatge poderós aludint a la «responsabilitat col·lectiva» per preservar la riquesa natural de l’Illa.

L’estètica de la peça s’inspira d’una forma nítida en la tortuga mediterrània, un animal que simbolitza «calma, resistència i equilibri ecològic», un nexe d’unió perfecte entre Menorca i la seva natura. «Em vaig inspirar en el meu avi, qui sempre ens mostrava tortugues. Ens recordava la importància que estiguessin en llibertat, de respectar la naturalesa», apunta Alwart sobre l’origen del disseny.

Pel que fa al disseny, aquest bòtil té una forma que evoca «la closca i les línies suaus» de la tortuga mediterrània, la qual cosa «convida a reflexionar sobre l’harmonia entre l’humà i la natura».

Crear per expressar

Caracteritzat pel seu enfocament en el disseny sostenible, Goñalons ha emprat vidre reciclat en l’elaboració del producte, reforçant el seu compromís amb la reducció de residus i el consum responsable. En el seu cas, sempre l’ha apassionat tot allò relacionat amb la creativitat. «Crear coses és una forma d’expressió. Podem transformar la realitat a través del disseny», torna a incidir l’artista, recordant l’origen de la seva passió.

Alwart ha anat desenvolupant i polint diversos conceptes i habilitats aquests darrers anys. Fent un petit parèntesi en el seu particular dia a dia a Granada, el curs passat va tenir l’oportunitat de gaudir d’una estada Erasmus a la prestigiosa HKU University of the Arts Utrecht, la qual ofereix «unes instal·lacions increïbles» i «una metodologia d’ensenyament que fomenta la creativitat i la innovació».

Ara mateix està centrat en realitzar les pràctiques universitàries a un «important estudi de disseny» per «créixer» en aquest món. La idea de tornar a Menorca connectant art, disseny funcional i sostenibilitat està damunt la taula. Per això vol potenciar la seva marca i estudi «Alwart Studio».