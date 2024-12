L’activitat «Por la sonrisa de un niño», que va crear Manolo Escalona i que organitza SER Menorca, omplirà d’ambient nadalenc la plaça Esplanada de Maó, diumenge, entre les 11 i les 14 hores. L’objectiu és el mateix de sempre: col·laborar amb els Reis d’Orient perquè tots els fillets tenguin un regal aquestes festes. La Creu Roja hi col·labora per recollir els joguets que es vulguin donar o els doblers que es faran servir per l’objectiu de la campanya. L’entrada és de franc, a canvi d’una joguina o un donatiu.

Durant l'activitat d'animació infantil es lliurarà el premi Manolo Escolana, que es concedeix a una entitat de caràcter social i solidari. La música serà la protagonista de 'Por la sonrisa de un niño', amb l'actuació destacada de Wanderlust Menorca, que interpretaran composicions pròpies del seu disc «Latido». Abans, la festa arrancarà amb la música des Bastió de s'Illa y Los Tres de Cádiz, el grup de ball de Rítmica del 'Pasqual Calbó', el Cor de Gospel Menorca, i l'actuació del monologuista Dani Morlà. Hi haurà també tallers, la visita del Pare Noel i el sorteig de regals.