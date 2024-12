La jove dissenyadora maonesa Gemma Sintes va participar aquest passat cap de setmana en la final del certamen Art Jove, concretament en la modalitat de Disseny de Producte i de Moda. Es va celebrar as Pont d’Inca amb la participació de set creadors i la guanyadora va ser Aina Bennassar, amb la col·lecció «Sal de Cura».

Gemma Sintes va presentar un conjunt de sis propostes amb el títol de «Mudança», que van ser valorades per un jurat format per persones conegudes del món de la moda com Raquel Arañón, Lys Domínguez, Ela Fidalgo i Xisca Bosch. Art Jove és obert a joves d’entre 16 i 35 anys, amb l’objectiu d'ajudar nous talents i fer possible la seva promoció.