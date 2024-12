L’Espai Bokashi tanca les portes per un temps. El principal lloc de l’Illa per a la formació d’artistes dedicats al món del circ es veu forçat a abandonar l’hort on duien prop de 15 anys preparant els seus espectacles i perfeccionant la seva tècnica. Per tant, està cercant un nou indret on poder continuar assajant i formant als artistes.

«Nosaltres vam aconseguir el lloguer a través de la gestoria i hem estat emprant l’hort sense cap mena de problema», indica Irene Estrader, fundadora d’Espai Bokashi, sobre la zona on estava establert el projecte.

«L’hort era a una zona de Ciutadella que es troba en un sector que s’anava a ampliar, passant a ser una zona urbana, però va quedar paralitzat. Per tant, el propietari va veure com la seva inversió també quedava aturada», explica l’artista catalana. D’aquesta manera, el grup es va mantenir a l’hort fins al darrer cap de setmana, en què han desmuntat el Domo —una espècie de carpa—, on duien a terme tots els seus assajos i cursos formatius.

«Ara que sembla que Menorca està en auge, el propietari va enviar un burofax en què reclamava l’espai 15 anys després», assenyala resignada.

Amb l’activitat circense completament detinguda aquests dies, el principal objectiu d’Estrader és trobar un nou espai on poder desenvolupar les seves activitats el més prest possible. Tanmateix, els «preus elevats del lloguer» són un obstacle difícil de salvar.

«A Menorca ha d’existir, com a mínim, un espai a l’abast de la gent de circ. Per exemple, ara jo tenc espectacles que assajar i no tenc on anar a fer-ho. Està el teatre, però jo no puc demanar poder assajar allà», recalca l’artista.

Muntatge i instal·lació de la carpa sobre l’estructura del Domo.

Creixement sostingut

L’espai natural de Creació i Residència per a les arts escèniques de Bokashi ha estat un referent a Menorca des de l’arribada d’Estrader a l’Illa l’any 2009. Per aquí han passat tant artistes propis de l’Illa com altres de fora, entre els quals se’n troben alguns de molt reconeguts i formen part de companyies d’èxit com el Cirque du Soleil, ja sigui per impartir els seus tallers com per formar part de les creacions de Bokashi.

Una demostració amb cèrcols per part d’una artista.

La branca circense s’ha fet un lloc dins de l’activitat cultural de la localitat de Ponent, on la qual ha anat guanyant cada vegada més presència en la seva programació. «Quan vaig arribar a Menorca, el circ modern i contemporani era bastant desconegut, però crec que això ara ha canviat una mica. La posterior arribada de S’Espai de Circ, unit a la programació d’activitats de circ al Born, també ha contribuït al creixement. La següent passa és entendre que si ens agrada i s’aposta per programar circ i que existeixi, també se li ha de fer costat», recorda.