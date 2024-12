La Trobada de Nadales Padre Petrus 2024 va comptar aquest dijous amb la participació de catorze corals i agrupacions musicals de Maó, es Castell i Sant Luís que van oferir un ampli i divers repertori a l’església de Santa Maria, de Maó, en la trenta-novena edició d’aquest esdeveniment musical amb l’organització de Carmen García i Mercè González, de la Coral Padre Petrus.

Les corals i agrupacions musicals que van intervenir van ser: Coral del Club de Jubilats des Castell, dirigida per Mercè González, amb «Nadal» i «Fum, fum, fum»; Clariflautes de l’EMEA de Sant Lluís (Vanesa Pons) amb «Hallelujah» i «Rudolph the Red-Nosed Reindeer»; Coral del CEIP Sant Lluís (Carmen García) amb «Primer ve Nadal» i «Torna a ser Nadal»; Grup d’acordions Tecles, Botons i Manxes de l’EMEA de Sant Lluís (Víctor Gómez) amb «White Christmas» i «Winter Wonderland»; Coral Infantil i Bandeta de l’Escola Municipal de Música de Maó (Ague Sales) amb el popurri de nadales «Especial Navidad»; Coral d’Aspema (Lola Navarro) amb «El trineu» i «Santa Claus llegó a la ciudad»; Coral i Rondalla del Casal de Gent Gran del carrer Vassallo de Maó (Tomé Olives) amb «El desembre congelat» i «Recordança de Nadal»; Gaudium et Musica, amb «Es ist ein ros entsprungen» i «Cuando el rey Nimrod»;Coral de s’Orfeó Maonès (Marina Plovins) amb «Cançó de bressol» i «Brillant al cel»; Enfusion Choir (Lynn Swift) amb «Do you hear what I hear» i «Chante, c’est Noel»;Coral Sant Antoni (Montse Mercadal) amb «Festejo de Navidad» i «We wish you a merry christmas»; Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Menorca (Rosa Marti Díaz i David Sangüesa) amb «Los caminos se hicieron» i «La Virgen como es gitana»; Coral Mitjanit del CCE Sant Lluís (Marina Plovins) amb «Non non» i «Aclarida»; i Coral Padre Petrus (Mercè González) amb «Quan somrius» i «Viu el Nadal».

La trobada va finalitzar amb la interpretació conjunta de «Santa Nit» en castellà, anglès i català, amb la direcció de Lynn Swift.

L’any que ve se celebrarà el quarantè aniversari de la trobada

La trobada de nadales Padre Petrus va començar el 1985 i, segons afirma Mercè González, en els seus primers anys solien durar com a tres dies, donat que participaven tots els fillets i les filletes de les escoles dels diferents pobles de l’Illa. González assenyala que l’any que ve està previst celebrar el 40è aniversari per la qual cosa s’intentarà comptar amb corals escolars, «ens agradaria que vinguessin de nou les escoles a cantar, perquè és com va néixer aquesta trobada. De fet, els cors infantils que hi ha són d’escoles de música, però de centres escolars cap ni un», subratlla.