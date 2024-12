Un dels aspectes més frustrants de viure amb celiaquia és la manca de comprensió per part de l’entorn, començant pel més proper. Fer entendre a les persones amb les quals convius, siguin família, parella o amics, que a partir d’ara necessites la seva ajuda per establir uns protocols a l’hora d’emmagatzemar, elaborar i servir els aliments perquè si no la teva salut es pot veure seriosament afectada no sempre és senzill. Aquesta petició troba respostes diverses: hi ha qui es mostra més receptiu, però també hi ha qui no tant, un fet que es fa especialment evident durant les reunions familiars en dates assenyalades, com les festes de Nadal.

Una malaltia banalitzada

La banalització de la malaltia és un dels grans desafiaments que pateix el col·lectiu amb celiaquia. L’entorn de vegades minimitza les conseqüències de no fer correctament la dieta i no li atorga la importància que mereix, pel fet que la simptomatologia no és immediata i reactiva com una al·lèrgia, sinó que pot aparèixer amb un cert retard i no sempre es manifesta amb símptomes digestius, fins i tot hi ha persones asimptomàtiques que no presenten signes visibles.

Es tracta d’una malaltia multisistèmica que a llarg termini, si es continua consumint gluten, pot afectar altres parts del cos més enllà de l’aparell digestiu. Els símptomes poden ser molt variats i de vegades l’entorn no els relaciona amb la celiaquia, com mal de cap, pèrdua de pes, dolors ossis, boira mental, anèmia, osteoporosi o infertilitat, entre altres. Un seguiment adequat de la dieta sense gluten és fonamental per revertir els símptomes, i la implicació de l’entorn és essencial per evitar contaminacions.

Progressivament, hem avançat en la sensibilització sobre la malaltia i cada vegada hi ha més productes sense gluten arreu, però encara queda molt per fer perquè es comprengui la importància d’evitar el contacte encreuat amb gluten i les contaminacions. Cal fer entendre que «per una mica sí que passa» i només ho aconseguirem a través de la informació i la visibilitat de la celiaquia mitjançant esdeveniments, projectes i campanyes de sensibilització.

Una lluita de fons

Necessitem més suport institucional per arribar tant al sector educatiu com al de l’hostaleria i a la societat en general.

També seria molt útil que la malaltia fos més visible en els mitjans, apareixent en programes, sèries, pel·lícules o llibres, per tal d’integrar un coneixement adequat sobre la celiaquia en el subconscient col·lectiu.

Continuarem lluitant amb la mateixa determinació i rigor que ens defineix fins a assolir tots i cadascun d’aquests objectius!

Des de l’Associació hem creat un document informatiu adreçat a familiars i amics per facilitar aquesta tasca. Podeu descarregar-lo i enviar-lo a qui considereu convenient.

Celíacs Menorca impulsa la restauració sense gluten Una vegada diagnosticat/da es fa evident la gran manca de coneixement que hi ha sobre la celiaquia. Aquesta situació és especialment preocupant en el sector de la restauració on, tot i que cada vegada hi ha més opcions sense gluten, sovint no es té en compte el risc de contacte encreuat amb gluten a causa de la falta de coneixement sobre els protocols de cuina per a persones amb celiaquia. Moltes persones amb malaltia celíaca ens expressen la seva frustració i decepció per les actituds desdenyoses i la informació errònia que s’hi troben. De fet, entre els restaurants de Menorca que indiquen que tenen opcions sense gluten, només un 6% són realment segurs per a les persones amb celiaquia. Per aquest motiu, des de l’Associació vam identificar la necessitat de posar en marxa el Projecte Restauració sense gluten, amb l’objectiu d’acreditar els establiments segurs i proporcionar tranquil·litat al col·lectiu quan surten a menjar fora de casa. Gràcies a la tasca de Celíacs Menorca, que treballa des de 2001, i al departament de Restauració de l’entitat hem anat sumant restaurants, obradors i altres establiments de restauració a la llista, actualment amb 16 acreditats en total, però encara queda feina per fer. Els establiments acreditats es poden consultar al mapa d'aquesta web. A més, a l’entrada hi ha un adhesiu amb un logotip, que es renova anualment.