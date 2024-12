El Grup Vocal Instrumental del Club de Jubilats de Sant Lluís va celebrar el passat dijous un concert a la Sala Albert Camus amb motiu del 20è aniversari de la seva creació el 2004, quan la directora musical Marlen Coll va fer renéixer la coral dels jubilats que sis anys abans havia tancat la seva primera època.

El programa interpretat per la formació musical dirigida per Marlen Coll va estar format per un repertori variat de pas-dobles boleros, valsos, balades i rumbes, entre altres. La primera cançó que es va interpretar va ser «Mi chiquita andaluza», precisament amb lletra de Joan Carreras, un antic membre del Grup Vocal i Instrumental, i música de Marlén Coll, seguit de «Viajera», «Ansiedad», «María Dolores», «Ya sé lo que és amor», «Quien será», «A mi manera», «Campesina», «Veinte años», «Popurri de sa pandèmia» i «Popurri nadalenc».

El concert es va celebrar dijous a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís.

La directora Marlen Coll va recordar els antecedents i la trajectòria del Grup Vocal Instrumental, del que va agafar la direcció fa vint anys, després de la seva jubilació com a directora del Conservatori de Música de Menorca. Coll va assegurar que aquestes dues dècades ha estat una etapa molt enriquidora i que «l’amistat, el bon humor i la complicitat han estat l’estendard, prioritzant sempre la qualitat humana al resultat artístic i musical».