L’Ajuntament des Mercadal va lliurar els premis als comerços que han resultat guanyadors del concurs de mostradors de Nadal. L’objectiu d’aquesta iniciativa del Consistori és visibilitzar i donar suport al comerç local al mateix temps que es contribueix a la millora de l’ambient de Nadal as Mercadal i Fornells.

Aquesta edició ha comptat amb la participació d’un total de 12 establiments. A la categoria originalitat, Esports Pons ha guanyat el primer premi, seguit per Paulina i Cas Llauner com a segons premis. Reset, Art Spai i Yami Café han aconseguit la tercera posició d’aquesta categoria.

A la categoria sostenibilitat, Lavanderia La Perla ha estat premiada amb el primer premi, seguit per Papereria Can Migue i Taller Vicent, mentre que els tercers premis han estat per a Panaderia Pedro, es Racó des Sucrer i Distribucions Carnfresc.