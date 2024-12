Els fidels de l’Església de Menorca van viure aquest dimarts una de les celebracions litúrgiques més destacades de l’any, la Missa del Gall.

En el cas de la Catedral, on es va incloure la representació del Cant de la Sibil·la amb la soprano Maria Camps, el bisbe Gerard Villalonga va destacar la importància que té Nadal per als cristians: «Déu es fa home entre nosaltres i ens porta la salvació», va explicar, «és l’expressió de la seva gràcia i el seu amor, un goig que hem de transmetre als altres».