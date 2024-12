El pròxim dia 5 de gener, a les 18 hores, arribaran al port de Maó els Reis d’Orient, des d’on protagonitzaran la cavalcada amb 10 carrosses i unes 300 persones, que recorrerà l’itinerari dels darrers anys, amb un seguiment per GPS, i en el trajecte es llençaran fins a 800 quilos de caramels sense gluten ni lactosa. A continuació, el batle Hèctor Pons i els Reis pronunciaran el discurs des del balcó. I a les 19.30 h arribaran a Sant Climent amb el recorregut pels carrers.

Es Castell viurà la visita reial a les 18 hores i el discurs al balcó de l’Ajuntament, amb repartiment de regals el dia 6.

A Alaior sortiran a les 19 hores amb l’adoració a l’església de Santa Eulàlia i visita a l’Ajuntament. A Fornells recorreran el poble a les 18.30 hores amb el discurs a la plaça de s’Algaret.

As Mercadal arribaran a les 19.30 hores per recórrer el poble i discurs a la plaça de la Constitució. A la mateixa hora serà la sortida reial as Migjorn Gran.

A Ferreries la sortida serà a les 19 hores amb ofrena a l’església de Sant Bartomeu i posterior discurs des del balcó de l’Ajuntament.

A Ciutadella la desfilada començarà a les 19 hores a la rotonda des Cavall amb visita a la Catedral i l’Ajuntament.

El dilluns dia 6 els Reis visitaran Sant Lluís a les 6.45 hores del matí, amb repartiment de regals a domicili, i a les 8 hores sortiran a Llucmaçanes, amb repartiment per a les famílies de la casolania.