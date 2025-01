La festa de Ciutadella mai no atura. Sant Joan d’enguany ja compta amb s’homo des be i es descarregador, que desempenyaran la seva funció el 22 de juny, Diumenge des Be. Són els germans Llorenç i Joan Pons Taltavull, fills de l’amo de Torralbet, Joan Pons Pons, i Maria Antònia Taltavull Fernández.

El caixer pagès de migjorn d’aquest bienni que presideix el caixer senyor Carlos de Salort Pons, fill dels comtes de Torre Saura, ha escollit Llorenç, que el juny ja haurà complert els 18 anys, per a recórrer la ciutat com a representant viu de Sant Joan Baptista; i Joan, que tindrà 22 anys, per a acompanyar-lo i ajudar-lo com a descarregador.

Ambdós treballen actualment a Torralbet, lloc on la família Pons Taltavull hi resideix des de fa 18 anys, després d’haver estat, anteriorment, els pagesos de s’Albufera des Comte i a Son Felip.

«Vivim les festes de Sant Joan en família i molt intensament, tots hi participam i ens sentim molt units; ser caixer ha estat una gran oportunitat per conèixer i disfrutar més de Sant Joan. I ara es Diumenge des Be, on tots hi prenim part d’una manera o altra, ens fa molta il.lusió», explica Joan Pons Pons a «Es Diari». Afegeix que «ja n’havíem rallat i és una decisió que hem pres amb molta satisfacció i naturalitat».

Maria Antònia Taltavull, que va ser regidora de l’Ajuntament de Ciutadella, és avui consellera de l’equip de govern del Consell de Menorca. Nomenada consellera d’Economia i Serveis Generals pel president Adolfo Vilafranca després de les eleccions de maig de 2023, gestiona les delegacions d’Agricultura i Ramaderia, Pesca, Caça, Artesania, Comerç i Projecció Econòmica.

Trobada el dia de Nadal

El caixer pagès de migjorn, a qui enguany li correspon aportar l’anyell per al Diumenge des Be i nomenar s’homo des be i es descarregador, ho comunicà a Carlos de Salort Pons, el dia de Nadal. El caixer senyor va felicitar els germans Pons Taltavull i els va desitjar que gaudesquin d’un gran Diumenge des Be del 2025.

Aquest passat 25 de desembre es van reunir els membres de la junta de caixers que presideix les festes de Sant Joan d’aquest bienni 2024-2025 en una trobada que va servir per reforçar els seus llaços d’amistat i bona relació.