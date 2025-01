Les ciutats i pobles de l’Illa han rebut aquest diumenge fosquet la visita dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar acompanyats dels nombrosos patges, les carrosses carregades de regals i diverses formacions musicals per celebrar amb un ambient eminentment festiu el recorregut de la comitiva reial pels carrers i places, davant l’expectació dels fillets i filletes, però també de la gent major que els ha acompanyat durant tot el trajecte.

Un esdeveniment que s'ha pogut celebrar amb la bonança meteorològica pròpia d’un vespre d’hivern, esquivant els riscos de pluges d’altres indrets peninsulars, i que es completarà dilluns matí amb la visita dels Reis d’Orient a Sant Lluís i Llucmaçanes, en què faran personalment el repartiment dels regals amb la inestimable ajuda dels patges que els acompanyen.

Els Reis d'Orient han omplert de màgia i il·lusió els carrers de Menorca. | Gemma Andreu

Maó

El port ha estat un any més la porta d’entrada a la ciutat de Melcior, Gaspar i Baltasar, que amb la seva comitiva formada per nou carrosses han pujat per la Costa de ses Voltes i durant unes dues hores han recorregut un itinerari urbà que ha finalitzat a la plaça de la Constitució.

El batle Hèctor Pons, encapçalant la corporació municipal, ha donat la benvinguda dalt la Sala els Reis d’Orient als que ha agraït que amb la seva visita reparteixen energia i alegria per a tothom, «també us volem agrair que cada any trobeu un moment per visitar els geriàtrics i l’hospital i repartir la màgia i la força tan necessària en moments complicats», ha afirmat.

Pons ha assenyalat, dirigint-se als fillets i filletes, que s’ha de valorar tot allò que es té i practicar la generositat. «Les coses no són sempre com voldríem i no per açò mos hem d’enfadar. Aprofitem cada dia per jugar, aprendre, fer amics i ser feliços. Hem de compartir els regals amb els altres i ser generosos durant tot l’any», ha assegurat, per després donar als reis les claus de la ciutat perquè durant el vespre puguin deixar els regals a cada casa de la ciutat.

A continuació, el tres màgics han pres la paraula. Melcior ha agraït tota la gent que va fer possible que la seva arribada després d’un llarg trajecte des de l’Orient hagués estat tan polida i lluminosa, «el camí no sempre ha estat fàcil, hem passat deserts, muntanyes, rius i hem travessat la mar Mediterrània en vaixell. Però una vegada entram al port de Maó el cor se’ns ompl d’alegria en veure-us», ha dit.

La comitiva reial, amb el batle de Maó. | Gemma Andreu

Gaspar també ha incidit en la necessitat de compartir els regals, la il·lusió i la felicitat amb els familiars i les amistats, a més de recordar els mals moments viscuts pels fillets i filletes de València, «aquest vespre ens sentim més responsables que mai de poder deixar en els vostres cors un trosset més gros d’il·lusió i de màgia i ens agrada més veure com compartiu aquesta il·lusió amb la gent que teniu al vostre costat», ha afirmat.

Per la seva part, Baltasar ha animat als fillets i filletes a fer d’aquest món un lloc millor, a cuidar la natura i el medi ambient i a ser justs i solidaris, «heu de pensar amb les persones que més ho necessiten, i demanar que els adults treballin incansablement per la pau», ha assegurat.

Ciutadella

La comitiva reial, formada per nou carrosses, ha fet la seva entrada a Ciutadella pel Camí de Maó i han prosseguit el seu recorregut per la Contramurada davant la gran expectació dels fillets i filletes que han volgut estar presents a l’arribada dels distingits visitants.

Una vegada la comitiva ha arribat a la plaça des Born, els tres reis s'han dirigit a l’Ajuntament on han estat rebuts pel batle Llorenç Ferrer i la corporació municipal. El batle ha expressat l’entusiasme i el gran afecte de la ciutadania per veure’s honrats amb la seva visita, a més de demanar-los la seva ajuda per als fillets que viuen en països en guerra i als afectats per la dana a València, i que els somnis dels ciutadellencs es puguin fer realitat i durar tot l’any.

La comitiva reial a Ciutadella ha estat formada per nou carrosses. | Josep Bagur Gomila

«Cada any sou portadors del desig més polit que podem tenir les persones. Els ciutadellencs són gent de pau i per açò us voldríem fer un prec d’estabilitat per a totes les poblacions que estan afectades per les guerres. Us voldríem també demanar que mireu de fer arribar els regals desitjats a tots els fillets i filletes de la Comunitat Valenciana, que es van veure afectats per la dana i que ens ajudeu a tota la resta a ser solidaris amb els que ho necessiten. Gràcies per aportar sempre un missatge d’enteniment, de diàleg i d’estaló», ha apuntat.

Melcior ha assegurat que duien regals per a tots els fillets i fillets de la ciutat, a més de destacar la satisfacció produïda per compartir-los. «Un dels fets que dona més alegries és compartir les juguetes amb els germans i germanes, amb les amigues i amics.Sempre que pugueu, compartiu els vostres jocs. Segur que xalareu més», ha assegurat.

Petits i grans han gaudit de la nit més màgica de l'any. | Josep Bagur Gomila

Seguidament, els tres Reis d’Orient s'han traslladat a peu fins a la Catedral on han fet l’ofrena al bon Jesús, per continuar fins al Convent de Sant Clara, on han estat rebuts per l’abadessa i les germanes. Al convent, Baltasar ha estat l’encarregat de pronunciar unes paraules de reconeixement i admiració a la comunitat clarissa per la seva labor. «Volem agrair per tots els anys que hem pogut disfrutar del meravellós betlem que amb gran esforç convertiu en un lloc màgic, on totes les famílies del poble podíem disfrutar i esperàvem amb gran il·lusió per fer la tradicional visita, a més d’expressar la nostra admiració pel treball i l’esforç que duis a terme dia a dia durant tot l’any pel vostre poble i sempre pensant amb el bé comú», ha subratllat.