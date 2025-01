El Teatre Principal de Maó va acollir ahir vespre la Gala de Sant Antoni 2025, organitzada pel diari MENORCA, amb la concessió dels reconeixements als Protagonistes de la Vida Menorquina de l’any passat i dels diferents premis periodístics. Una vetllada plena de menorquinitat en què prop de 450 persones van gaudir amb la glosa i la bona música i que va ser presentada pel director d’«Es Diari» Josep Bagur amb la col·laboració de Maria Camps com a directora artística.

L’art de la glosa va encetar la vetllada amb una demostració a càrrec de Moisès Coll, Juanjo Orfila, Pilar Pons i Joan Moll, amb Annabel Villalonga sonant ses porgueres i també glosant, en què van fer referència al bon estat de salut de la glosa i al mestratge de l’enyorat glosador Miquel Ametller.

Annabel Villalonga i Maria Camps, en plena actuació.

Gemma Andreu

La glosa va donar pas a la cançó i la música amb l’actuació de la cantant i mestra de la guiterra Annabel Villalonga, amb una llarga i prolífica trajectòria sobre les seves espatlles, que va interpretar «Sa Mitja Lluna», una cançó pròpia amb lletra d’en Tòfol Mus. Després de la concessió dels premis periodístics, Annabel Villalonga va interpretar «Romanç anònim» en el recordatori amb imatges de les persones que ens han deixat.

La música va ser una peça clau en la vetllada i abans del lliurament dels premis als protagonistes de 2024, els assistents van poder gaudir d’una altra actuació musical, en què Annabel Villalonga va interpretar a la guitarra «Cançó de foganya» acompanyada de la soprano Maria Camps, amb lletra de Miquel Àngel Adrover, seguida de «Barquejar», amb lletra de Miquel Servera i Maria Camps de segona veu.

El director del rotatiu, Josep Bagur, va presentar la gala.

Gemma Andreu

La gala va mostrar com la tradició pot adaptar-se als temps moderns a partir de la creativitat amb el glosador Vicenç Marí quan es transforma en el raper Spica. Precisament, la seva innovació va ser reconeguda l’any passat quan el glosador i professor des Castell va guanyar el primer concurs de batalles de rapers en català.

La sorpresa del vespre va ser el vídeo en què Juan Antonio Bayona va donar l’enhorabona a Margarita Huguet per l’Oscar obtingut com a directora de producció de «La sociedad de la nieve». Per altra banda, el general Luis Alejandre va agrair el Far d’Honor rebut destacant la feina dels voluntaris en aquests 20 anys de rehabilitació de l’Illa del Rei.

El director de cinema Juan A. Bayona va elogiar a Margarita Huguet per «La sociedad de la nieve».

Gemma Andreu

La vetllada va acabar amb una interpretació molt original i sorprenent, amb una atractiva mescla d’estils, a càrrec de la seva autora Annabel Villalonga, Maria Camps i Vicenç Marí.