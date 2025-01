Se puede decir que con el proceso de inventariado y catalogación terminado, queda por delante una parte del trabajo que puede resultar muy productiva. «Ahora ya sabemos lo que hay», explica Triay, preparada para seguir ahondado en la investigación apoyándose en «la información complementaria» que puede aportar otro tipo de documentación del archivo histórico del condado.

A juicio de la experta, las partituras recuperadas tienen un componente muy interesante: «Para un historiador, encontrar un archivo virgen como ese, que está intacto y no ha sido modificado, proporciona mucha información». Un factor a tener muy en cuenta al ser el archivo de una época en la que no se tenía muchos datos sobre la música en Menorca. Explica al respecto Triay que sí se tenía acceso a archivos de tipo religioso, pero no pertenecientes a la aristocracia de Ciutadella, como en el caso de Torre-saura. Una información muy valiosa en la Isla pero que también se proyecta de cara al exterior, ya que la intención de la musicóloga es llevarla a congresos y jornadas para que la conozcan los investigadores de fuera.