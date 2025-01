El convenciment que les persones majors de l’Illa que resideixen en centres geriàtrics, i que per problemes de depndència o mobilitat no poden sortir de recinte, també tenen el seu dret de poder gaudir de les manifestacions culturals i musicals com ho fa la resta de la població ha estat l’espira per la qual la soprano Maria Camps i els sonadors Miquel Camps i Carmen García hana impulsat el concert «Cançons de sempre» que recorrerà els diferents geriàtrics de l’Illa que estiguin interessats.

Maria Camps assenyala que la dinàmica de les administracions públiques quant a les residències geriàtriques fa que s’aparti la gent gran de la resta de la societat i, per tant, que no puguin gaudir de les activitats que normalment es celebren als teatres i les sales de cultura de l’Illa. «En Miquel, na Carmen i jo vam xerrar d’anar a algun geriàtric a cantar-hi, els residents d’aquests centres són ciutadans de segona perquè normalment no hi arriba cap iniciativa cultural municipal, queden fora de la programació i la majoria són gent que no poden sortir, amb un elevat grau de dependència. La gestió és externalitzada i les empreses que ho duen no tenen pressupost com per fer programació cultural i, per tant, es nodreix de voluntariat, de gent que altruistament hi va a fer coses», assegura.

La promotora de l'esdeveniment amb una de les residents que ha pogut gaudir de les cançons.

Així ha estat com ha sorgit el concert «Cançons de sempre» amb un repertori format per cançons tradicionals de sempre, cançons menorquines, boleros i cançons mexicanes, que des d’aquest mes de gener ha començat la seva gira insular, havent anat el passat dia 3 a la Residència de Gent Gran del Consell insular, el dia 10 a la Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Sant Lluís i el dilluns d’aquesta setmana a la Residència Geriàtrica assistida municipal de Maó. La gira continuarà el 5 de febrer a la Residència Geriàtrica i Centre de Dia des Mercadal i el 12 del mateix mes a la Residència Geriàtrica Ferreries, faltant per concretar l’actuació a Alaior i en una tercera tanda s’arribarà a Ciutadella. «És un repertori d’una horeta de música perquè als residents els faci recordar moments de la seva vida i que també sigui un espai per compartir amb els seus familiars, igual que noltros anam a un concert amb la nostra parella, els nostres pares o fills», afirma.

Maria Camps, Miquel Camps i Carmen García amb Niní Sintes, de 97 anys, el passat dia 14 de desembre al Bar Infanta.

Maria Camps reconeix que no és una idea inèdita i assegura que altres ho han fet en anteriors ocasions, encara que s’hagi reduït als seus municipis. «Sé que més gent ho fa o ha fet altruistament aquestes accions culturals puntuals en els geriàtrics, com en Miquel Camps o na Joana Pons, no m’he inventat res, és de justícia remarcar que hi ha altres persones que també fan aquesta feina social d’anar a oferir una estona de música als residents dels geriàtrics de manera altruista i gratuïta», assenyala.