L’Ajuntament de Maó inaugura aquest divendres, a les 19 hores, l’exposició «Mirar el cel, mirar la terra» al Centre d’Art Ca n’Oliver, que consisteix en un doble recorregut pel cosmos a través de la labor duta a terme per dones astrònomes al llarg de la història i, també, per la diferent morfologia de les costes dels cinc continents del planeta amb fotografies captades pels satèl·lits Sentinel-2. Aquesta exposició, que compta amb la col·laboració del CSIC-Ciudad Ciencia i ICCUB (Institut de Ciències del Cosmos), es podrà visitar fins al pròxim dia 23 de març.

Pluja de raigs còsmics, una altra imatge d’«AstrónomaS»

El recorregut pel cosmos a través de la labor feta per astrònomes al llarg de la història es reflecteix en «AstronómAs», l’exposició produïda per l’Institut de Ciències del Cosmos en què es mostren les dones que s’han dedicat a l’estudi de l’astronomia i l’astrofísica, entre elles l’astrofísica santlluïsera Alicia Sintes Olives. La versió digital de l’exposició dona informació de més de tres-centes astrònomes que treballen o han treballat en un o més dels catorze temes en què s’estructura la mostra: forats negres supermassius; astropartícules i multimissatgers; cosmologia; cúmuls de galàxies; el Sol; estrelles moribundes; estrelles i cúmuls estel·lars; exoplanetes, discs protoplanetaris i objectes de baixa massa; galàxies, instrumentació; medi interestel·lar; sistema solar; software i Big Data; i Via Làctia.

L’astrofísica santlluïsera Alicia Sintes

Aquesta mostra sobre les astrònomes pretén donar visibilitat a la contribució de les dones a tots els àmbits i, en especial, al desenvolupament del coneixement, per aquesta manera reparar una injustícia històrica i reconèixer la feina que han fet i fan i que moltes vegades passa desapercebuda. A més, un dels objectius de l’exposició és fomentar les vocacions científiques i tecnològiques en general entre les filletes i les adolescents en particular, divulgar les investigacions fetes per dones científiques en l’àmbit astronòmic (subratllant la important contribució espanyola), les innovacions afins i les perspectives de futur.

La costa des de l’espai

Per la seva part, «Las costas desde el espacio» ofereix la possibilitat de fer un viatge espacial a la badia de Cadis, al Mar Menor o al delta de l’Ebre i també a indrets més llunyans com el golf Pèrsic, les illes Filipines o les Bahames, gràcies a les imatges captades pels satèl·lits bessons Sentinel-2.

Imatge de l’exposició «Las costas desde el espacio»

Aquesta exposició permet al visitant apropar-se a una sèrie d’entorns naturals i comprendre la seva situació actual i per què molts estan en perill a causa d’un ventall de factors, com són la contaminació, l’augment del nivell de la mar i la presència d’espècies invasores. Les imatges són fruit del projecte de recerca «Sen2Coast» i s’hi explica com els sensors espacials són capaços d’oferir a la comunitat científica la informació indispensable de llacunes, estuaris, albuferes, platges, manglars, deltes o esculls de coralls des d’una perspectiva única per estudiar i comprendre els processos oceanogràfics i biològics que esdevenen en aquestes regions tan sensibles.