Vecinos del puerto de Mahón, imágenes y sonido

Desde hace varios meses vemos por la prensa local, que hay una reivindicación, o sea quejas por el ruido que provoca el buque «Ciudad de Granada» de la compañía Trasmed, que pernocta en la rada mahonesa de sábado a domingo.

El Diari MENORCA con fecha 16 del pasado mes de Abril publicaba: La naviera Trasmed ya tiene las manos libres para poder operar fuera de Mô. La obligación de servicio público marítimo que cubre con el puerto de Barcelona tenía una vigencia mínima de dos años, que expiró en julio del año pasado.

Por tanto, desde entonces la compañía tiene «la libertad de cesar en la prestación del servicio (que cubre tres días por semana) cuando lo consideremos oportuno», según ha explicado a «Es Diari». Tan solo debe notificarlo con un mes de antelación a la Dirección General de la Marina Mercante.

Pero la naviera asegura que su «intención» no es «abandonar» Mô, «siempre que se nos permita llevar a cabo nuestro trabajo en las mejores condiciones». En caso contrario, sí se vería «obligada a tomar las medidas necesarias que, a día de hoy, en ningún caso deseamos». Niega problemas mecánicos. En este sentido, Trasmed GLE reafirma su «compromiso con la seguridad de nuestros pasajeros, tripulación y carga». Nuestras embarcaciones cuentan con todas las certificaciones y estándares de seguridad exigidos por la legislación vigente», normativa que dice cumplir de forma «escrupulosa». (sic)

También el Diari MENORCA con fecha 23 del presente mes de Mayo: La Sindicatura de Greuges ha remitido una carta al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, por la que apoya la propuesta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Menorca de combatir el ruido del barco de pasajeros «Ciudad de Granada» mediante generadores de electricidad. En la misiva, los tres síndicos aseguran que este tipo de dispositivos se instalaron en la Base Naval durante la presencia de embarcaciones militares de la OTAN en el puerto de Mô. Este organismo de defensa del ciudadano indica que el uso de generadores sería «una solución provisional al problema de la contaminación acústica» que denuncian residentes en Mô hasta que no se instale en los muelles el sistema de alimentación cold ironing.

En la carta, la Sindicatura de Greuges recuerda que ya envió una carta sobre la misma cuestión al presidente del Consell el pasado 2 de abril, misiva de la cual todavía no ha tenido respuesta. En el texto argumentan que «urge una respuesta, ya, a las quejas que nos han expuesto un ciudadano de la zona y la Federación de Asociaciones Vecinales. Y pensamos que en este sentido la presidencia que usted ostenta tendría que intervenir para dar alternativas efectivas y de solución». Además, le expone que desde Autoridad Portuaria de Balears existía el compromiso de realizar unas sonometrías durante la presencia del barco en el puerto de Mô de las cuales desconocen los resultados, por lo que reclaman los síndicos ser informados de todos aquellos datos que estén a disposición de Vilafranca.

Las sonometrías fueron realizadas por Autoridad Portuaria de Balears el pasado 20 de abril y, a pesar de las reiteradas peticiones al respecto por parte de este medio de comunicación, todavía no se han hecho públicos los resultados. (sic)

La diversidad de opiniones es un reflejo de nuestra diversidad como especie. No hay dos personas que experimenten la vida exactamente igual, por lo tanto, sus opiniones inevitablemente difieren. Respetar estas diferencias significa reconocer y valorar la singularidad de cada individuo. Este respeto es esencial para fomentar la empatía y la comprensión mutua, y forma la base de todas nuestras interacciones, desde debates acalorados hasta conversaciones cotidianas.

Además, respetar las opiniones de los demás tiene un impacto directo en nuestra habilidad para crecer y aprender. Al escuchar y considerar diferentes puntos de vista, nos exponemos a nuevas ideas y perspectivas que pueden enriquecer nuestro propio entendimiento y fomentar una mente abierta. En este sentido, la diversidad de opiniones puede ser una fuente inagotable de aprendizaje y crecimiento personal.

En conclusión, el respeto a las opiniones de los demás y la paciencia son cualidades que todos deberíamos aspirar a cultivar.

Soy residente del edificio Marés, cuyos boinders y ventanas dan al mismo puerto, he tenido oportunidad de comentar con varias personas que tienen su hogar sobre los acantilados y calles cercanas, la mayoría de sus comentarios es que no les molesta el ruido, como decíamos anteriormente diversidad de opiniones. Por supuesto que respeto la decisión de que un ciudadano se hay dirigido al Sindic de Greuges, faltaría plus. Que algunos residentes que viven sobre el puerto se quejen del ruido, sí señor, como que haya muchos que no les moleste.

1º/ No me gustaría que la compañía Trasmed, tomara la decisión de cambiar, después de tantos años, y abandonara el puerto de Mahón, para recalar en Son Blanc.

2º/ Que la Autoridad Portuaria de Baleares, instale ya un cold ironing, que puñetas en nuestra lengua: La fuente de energía terrestre puede ser la energía de la red de una empresa de servicios eléctricos, pero también posiblemente un generador remoto externo. Estos generadores pueden funcionar con diésel o con fuentes de energía renovables como la eólica, hidráulica o solar. La energía costera ahorra el consumo de combustible que de otro modo se utilizaría para impulsar los buques mientras se encuentran en el puerto y elimina la contaminación del aire asociada con el consumo de ese combustible. El uso de energía en tierra facilita el mantenimiento de los motores y generadores del barco y reduce el ruido.

3º/ Que los buques de la OTAN recalen en la Base Naval, faltaría más.

4º/ Que las barcas de arrastre, o sea, las barques del bou, que por mucho ruido que hagan que vayan y vengan por nuestro puerto, queremos comprar sus deliciosos productos, menorquines.

Vatuadell cent llamps, es curioso que llevamos más de 12 años, desde el mes de febrero del 2010, que la carga de combustible se cambió de Cala Figuera a la Base Naval, se nos informó que sería provisional, je je je. Desde hace muchos años el petrolero, provoca un ruido de coj…, de día y de noche.

Apreciado lector y síndicos, os recomendaría que bajarais a la zona de la Autoridad Portuaria y lo podréis comprobar… Quiero dejar claro que no es queja, sino una realidad palpable, que siga viniendo, que nuestra Isla necesita de su preciado cargamento. Nos dijeron que sería provisional, seguro que cuando la trasladen al definitivo, un servidor no estará en este mundo y dudo que lo vean mis nietos. Me reafirmo en decir que un puerto sin buques es un puerto sin vida. Si vivim a nes Port de Mô, barcos veurem i renous sentirem.

