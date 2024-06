El refrany diu «l'albercoc de juny, millor un que ningun». Aquesta fruita ens recorda la pròxima arribada de l'estiu que començarà dijous que ve, dia 20, a les 22 hores i 51 minuts del vespre. Dissabte, dia 22, tendrem lluna plena a les 3 hores i 8 minuts de la matinada a Capricorn. La gent cerca les noves plantacions d’albercoc, com a fruita fresca. N’hi ha moltes varietats, que maduren als voltants de Sant Joan com els «canins» o albercoc de València, de color taronja intens, també emprats per a l'elaboració en sec. Són saborosos i molt saludables i en aquesta època maduren a les totes.

L'ALBERCOC PER SANT JOAN ÉS GROC. Dins la mateixa espècie botànica hi ha varietats males de trobar o que ja han desaparegut quasi del tot. Els més primerencs solen ser de pinyol agre i, en canvi, els de la varietat de pinyol dolç o de sucre són tardans. En aquest cas, solen tenir més acidesa, la pell és un poc aspra, la popa gustosa i maduren fins i tot pel juliol. Una de les particularitats dels tardans és que el pinyol, trencat, també es pot menjar. ALBERCOCS PORQUINS, MOLTS I ROÏNS. Els ametlers amargs són un bon peu per als arbres de fruita com els melicotoners, pruneres, albercoquers o nectarines. Ara són a punt d'arribar els albercocs de galta roja, que presenten una banda vermella i l'altra blanquinosa. Són uns dels més fins del mercat. Maduren a finals de juny i principis de juliol, i possiblement són els reis de la qualitat d'aquesta fruita, que ens permet fer bones melmelades. D'entre les varietats duites de fora, la que té més presència és la «rojo carlet», també d'origen valencià. ESPERAR QUE MUNT EL JOC, ESPERANÇA D'ALBERCOC. Estan al seu punt els albercocs de Sant Joan i els taronjals. També existien albercocs de poca qualitat, com el vermell, mitjancer, molt pelut i dolent que només el menjaven els animals. L'albercoc, consumit en fresc, té un valor calòric baix i ric amb elements minerals. Enguany hi ha un atac molt potent de mosca mediterrània i la collita sols és regular. Han quasi desaparegut varietats com el moscatell, coneguda també com a albercoc sucrer, que tenia fama de ser bona.