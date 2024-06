RECOMENDACIONES CIUDADANAS A LA CIRCULACIÓN DE MAHÓN

En nuestra ciudad, desde hace más de dos años, solamente pueden acceder al centro los vehículos autorizados. Yo soy un residente de la calle Pont des Castell, la más antigua de nuestra ciudad, por lo cual puedo entrar en mi garaje. Verdaderamente el tráfico rodado se ha pacificado, los residentes menorquines de otras poblaciones tienen que aparcar en los alrededores, buscando aparcamiento sin tener que pagar, ya que en el puerto tienes que pagar para aparcar.

Ya estamos en temporada turística, o sea, coches de alquiler y foráneos, o no se han enterado o se hacen el loco, entrando por la plaza Esplanada, carrer Sant Jordi y carrer de Sa Lluna. Supongo que la recaudación por multas, será importante para las arcas de Dalt la Sala.

Varios ciudadanos me han comentado que cuando quieren aparcar en es Freginal, bajan la cuesta para buscar aparcamiento, muchas de las ocasiones tienen que dar vueltas sin poder dejar el vehículo…Vatuadell cent llamps, debería estar señalizado cuando está lleno, no en verde porque entras das vueltas y tienes que volver a salir, gasto de combustible y perjudicando el medioambiente.

Hoy por hoy, la mayoría de conductores cuando van a una población, se informan con el Sistema de Posicionamiento Global GPS, pero no se tiene en cuenta muchas veces el recorrido que tienes que hacer para llegar al punto deseado…ejemplo cuando te envía a la calle de la Infanta, para llegar al puerto, no se tiene en cuenta que la calle Anuncivay, está cerrada por obras, se tienen que informar con algún peatón, para saber por donde salir, con la posibilidad de ser multados por circular en zona prohibida para ellos

Sería muy necesaria e importante para los visitantes, bien sean foráneos o insulares, una aplicación informática que consultándola supiéramos si hay aparcamiento libre, en Es Freginal, evitaríamos una pérdida de tiempo y gasto de combustible.

El tráfico rodado en el centro de Mô se ha reducido en torno al 80 por ciento desde que entraron en funcionamiento las tres cámaras de vigilancia que limitan el acceso a los vehículos autorizados, cuya medida ha creado diversidad de opiniones, unos a favor y otros en contra, pero en realidad es que vemos que la circulación del centro se ha reducido mucho.

Otro de los problemas circulatorios, lo provocan algunos ciclistas y conductores de patinetes eléctricos, que no respetan la ordenanza municipal que prohíbe, la circulación por las calles peatonales…lo podemos ver diariamente estas infracciones, que resultan peligrosas para los peatones y en sa Costa de sa Plaça, algún conductor de patinete baja la cuesta a toda pastilla, como decimos vulgarmente, los tienes que esquivar y no les recrimines porque te mandan al carajo.

Para finalizar, los de Dalt la Sala, tendrían que informar diariamente cuando se cierra una calle o plaza y si hay obras que no permiten circular con normalidad, así evitaríamos colapsos de circulación…muchas veces no nos podemos fiar del GPS. Se ha demostrado que te envía a una calle en concreto y sorpresa, no puedes pasar.

Si vivim lio circulatori i patinets sense rei ni roc, veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com