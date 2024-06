El refrany diu «l'albercoc de juny, millor un que ningun». Aquesta fruita és rica en elements minerals. Enguany hi ha un atac molt potent de mosca mediterrània i la collita sols és regular. Han quasi desaparegut varietats com el moscatell, coneguda també com a albercoc sucrer que tenia fama de ser bona.

Queda clar que no convé que plogui: Aigua per Sant Joan, cap guany. Avui és la revetlla de Sant Joan Baptista, la diada de més festa de tot l’any. Diuen que no hi ha prou estels en el cel per a il·luminar la seva nit màgica. Per això les llums de les grans fogueres que s’hi encenen només intenten aclarir-la una mica. Sant Joan és la festa que revela els secrets del destí. Una de les festes més expansives i marxoses del món. Coincideix amb el solstici d’estiu. La nota més viva de la festa santjoanenca són les fogueres.

PER SANT JOAN, NO AGAFIS EL VOLANT. Diuen que les primeres fogueres foren enceses com a defensa contra les bruixes i els mals esperits que solien fer estralls durant aquesta jornada. Era costum de coure pomes al caliu al foc de Sant Joan. Es creu que curen el mal de gargamella i altres malalties del coll. Festa estretament lligada amb els costums del poble. Des de temps antic s’hi fa foc, el qual està gairebé prohibit i perseguit per les autoritats, que no han aconseguit d’apagar-lo definitivament.

A SANT JOAN VES-LI DAVANT, I A SANT PERE VES-LI DARRERE. La cendra i el caliu de les fogueres també tenen moltes qualitats i transmeten bones sensacions. Per això, poden ser trepitjades amb els peus sense por de cremar-se. Sant Joan té totes les virtuts remeieres. Com totes les coses velles relacionades amb els sants, Sant Joan presenta un caramull de positivisme. En primer lloc, duu la sort per aliada i protegeix dels lladres i cura la ronya. Divendres, dia 28, arribarà el quart Minvant de la lluna a les 23 hores i 53 minuts del vespre a Àries. Ambient molt calorós i malsà. Aquest dia serà la festa de l’Orgull gai.

SI PLOU PER SANT PERE COLLITA ENRERE. Diuen que pel patró dels mariners, que podrem celebrar dissabte dia 29, és temps de torrar sardines i collir les tàperes. S’ha de sembrar la mongetera o fesolera. Les aigües de juny perjudiquen tots els conreus. Per això al juny la pluja és lluny i si plou, cada gota és com el puny. La calor obligarà a beure molt. Venen temps adequats per fer melmelades i es pot recol·lectar l’ametla verda per fer gelat.