Demà comença el mes de juliol, que té fama de ser molt eixut pel que fa a pluges. Però «si dia 1 de juliol és plujós, tot el mes serà dubtós». Segons el pronòstics populars, predominaran els vents de direcció variable, amb molta calor i basca, que serà la reina del mes, amb dies de cels ben blaus i nets. La lluna nova serà dissabte, dia 6, a les 00 hores i 57 minuts a Cranc. Com diuen, «pel gener mana la lluna i pel juliol mana el sol». Al camp ja queden poques feines per fer, excepte si teniu vinya, que en queda molta.

PER SANT TOMÀS, CALOR TROBARÀS. Dimecres, dia 3, coincideix amb l’apòstol Sant Tomàs, patró dels arquitectes, que té la mala fama de «voler tocar-nos el nas». La reforma del santoral el va convertir en vigilant de la canícula. Venen temps adequats per a plantar les bledes, les escaroles, les mongetes i les pastanagues. És el mes en què gaudim de les hortalisses d'estiu com les tomàtigues, així com de les fruites: melicotons, prunes i peres. S'han de preparar les soques de carxofera i sembrar cols en lluna vella. No convé regar amb excés, si no voleu restriccions.

A PRIMERS DE JULIOL, SEMBRA EL FESOL. Diuen que «si el juliol és tempestuós, el raïm arribarà fos». En aquest cas, tractarem amb líquid d'ortiga contra el míldiu i la cendrada. Si teniu vi dins el celler és recomanable mantenir-hi una temperatura d'entre 13 i 15 graus amb la finalitat d'evitar malalties i perjudicis al most. També realitzarem el reompliment necessari de les botes i els tonells. Sembrau cada quinze dies els ravenets, de tal manera que en pugueu collir regularment.

QUI NO ES BANYA PEL JULIOL NO ES BANYA QUAN VOL. Regarem a sol post i collirem les plantes aromàtiques. Venen temps adequats per fer melmelades i es pot recol·lectar l'ametla verda per fer gelats. Durant la setmana tendrem dijous, dia 4, a Santa Isabel. Antigament era el mes de batre. La feina principal es feia a les eres, que eren el punt de reunió dels agricultors. Sembla que el sol que farà dimarts, dia 2, per a la collita juga un gran paper. No debades «si fa bon temps al juliol, hi haurà una futura bona collita».