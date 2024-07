L’any 1985 el poeta Gerard Vergés (1931-2014) guanyà el Premi Josep Pla de prosa amb Tretze biografies imperfectes, un llibre “d’amena lectura i una divertida erudició” (com encertadament deia la solapa de la primera edició). Però el temps s’empassa tot i especialment els llibres que no arriben a l’exclusiva categoria de clàssics, i aquest havia quedat injustament en l’oblit. Amb molt bon criteri l’editorial Comanegra l’ha rescatat en la seva col·lecció Autories.

Les persones biografiades són molt variades i a vegades són una mera excusa perquè l’autor parli de poesia, de la bellesa de les dones o de la seva Tortosa natal on va exercir tota la vida d’apotecari. Ho admet Vergés en el pròleg quan diu que “algunes d’aquestes vides, en efecte, m’han procurat simplement l’excusa per parlar de coses diverses que sempre m’han interessat”.

I afegeix: “unes altres biografies m’han servit, tot sovint, per inserir-hi records meus. No conto mentides. Tampoc ho dic tot. Perquè -com advertia Schumann – ‘no és pas indispensable mostrar el cor a la gent’.”

En la relació de personatges destaca William Shakespeare, de qui Vergés, que va traduir la seva poesia al català, es confessa devot lector. També trobem retrats de l’inquisidor Fernando Niño de Guevara, la ballarina Cléo de Meride, l’escultor Giorgio de Chirico, el músic Anton Bruckner, el poeta del renaixement anglès Thomas Wyatt, la fetillera de l’Odissea Circe i el bandoler Panxampla, a més d’altres personatges menys coneguts.

Afirma el meu remot familiar tortosí que més que imperfectes les seves biografies són plusqamimperfectes si aquest temps verbal existís. En realitat, són divertides incursions en vides alienes enriquides amb atrevides sortides per les branques que demostren la gran cultura de l’autor. En un temps en què Google no existia, només una gran i bona biblioteca podia fornir les informacions necessàries per escriure un estupend llibret com el que aquí ressenyem.

Aquesta nova edició de Tretze biografies imperfectes es complementa amb un epíleg de Joan Todó que fa un perfil de Gerard Vergés, escriptor i poeta d’obra curta, però valuosa.

Tretze biografies imperfectes

Gerard Vergés

Editorial Comanegra

234 pàgines