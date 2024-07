CUMPLEAÑOS ESPECIAL CELEBRADO EN LA ISLA DE MENORCA

La celebración de un cumpleaños, para los mortales es una fiesta importante, como las bodas de plata, oro, platino, etcétera, pero hoy me voy a referir a la que participé la pasada semana en directo, invitado por la Cadena COPE al programa Agropopular, de Cesar Lumbreras, para celebrar los 40 años del programa, los había programado en los cuatro puntos cardinales de España más alejados…Esta vez tocaba el este y su punto más extremo de nuestra Isla era la fortaleza de La Mola. A las 7.45 del pasado sábado estaba esperando en la puerta de esta antigua fortaleza, a que se incorporara todo el equipo, capitaneado por Cesar Lumbreras; en estos solitarios momentos me vino a la memoria, cuando me sortearon para el servicio militar, ya que no me había presentado voluntario, por motivos profesiones bancarios…Alistado para el reemplazo del año 1966, tuve la suerte que me tocó Baleares, en el arma de Artillería, ingresando en Caja el 1º de agosto del año 1966, con la clasificación de soldado útil. Tres meses de instrucción desde Enero a Abril del año 1967, en el CIR 14, después de Jurar Bandera, me incorporé al Regimiento Mixto de Artillería nº 92, en el cuartel de Calacorp, de Villa Carlos. En aquellos tiempos la fortaleza de La Mola, estaba en pleno apogeo militar, a la cual tuve que desplazarme varias veces, por diferentes motivos…Nunca pude asistir a las prácticas de tiro, de los dos cañones Vickers 38,1/45 mod. 1926…Si asistí a las de la batería de costa de Biniancolla, si no recuerdo mal estaba equipada con cuatro cañones Vickers 15/24, vatuadell cent llamps, una pasada y encantado de haber servido 12 meses, cumpliendo el servicio militar.

Dentro del recinto fuimos directo al acantilado conocido por S´Esperó, o sea, detrás a nuestra espalda uno de los dos cañones, conocidos por el 38, el programa Agropopular a la hora exacta, las 8:30 empezó…El teniente coronel Javier Bartol y el responsable de la empresa que gestiona las visitas, Rafa Durán, me comentaron todos los pormenores como se podía visitar esta antigua fortaleza, uep cosa importante, los residentes menorquines tenemos un descuento con los tikets de entrada. Por supuesto que iré a visitarla como si fuera un guiri…faltaría más. Dejamos La Mola, en el interior del coche Cesar seguía en directo con el programa Agropopular, con el chofer y su técnico. Nos dirigimos a Sa Granja, del Consell Insular de Menorca, ubicada en la carretera d´es Grau. Área para el fomento y desarrollo agrario con el fin de promocionar, fomentar e incidir en el sector agrícola de Menorca y gestión y tramitación de expedientes de ayudas convocadas por la Unión Europea, el Govern Balear y el propio Consell Insular. Gestión del Registro general de industrias agrarias. Formación, capacitación y asesoramiento de la población del sector agrario para mejorar su grado de calificación y adaptación a las nuevas necesidades. Potenciación de prácticas sostenibles. Promoción de los productos alimenticios y agroalimentarios de Menorca. Apoyo al campesino. CARB-Contrato Agrario de Reserva de Biosfera. En la Sección de Innovación del 29 de junio Cesar habló con la Consellera de Economía del Consell Insular de Menorca, María Antonia Taltavull, que explicó las medidas del Gobierno balear en esta materia. Según Taltavull, <<estamos comprometidos con el campo de Menorca, puesto que en los últimos años ha sufrido un gran cambio con el boom de la construcción y de la hostelería. Antes era un sector que sobrevivía bien, pero luego cambió». Taltavull detalló que el Consell apoya al sector fundamentalmente con convenios, habló de las medidas previstas para ayudar al campo. En concreto detalló algunos de los convenios con el sector: desde razas autóctonas, a convenios con las organizaciones profesionales del sector o contratos agrarios directos del Consell con las fincas. Además, explicó que trabajan mucho con la promoción del producto local a través de la organización de ferias. Finalmente, habló de convenios de formación e investigación con el sector y del apoyo al campo en el día a día. A las 10 en punto, Cesar dio por terminado el programa, que se había emitido desde Menorca, para celebrar el 40 aniversario de Agropopular, que cuenta con 947.000 oyentes. Un servidor el próximo año si Dios quiere, cumplirá 80 años y me encantaría poder seguir colaborando con EsDIARI y la Cadena COPE. Si vivim EsDIARI lletgirem i la COPE escoltarem. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com