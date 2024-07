El pasado lunes día 8, leyendo Es DIARI, una de las noticias era: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mahón dio cuenta la semana pasada de su disconformidad con el proyecto básico y de ejecución para la mejora de la eficiencia energética que el ente estatal Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio MPSA) impulsa para el edificio de patrimonio sindical de la plaza Miranda de Mahón, donde ahora mismo se hospedan tanto los servicios de empleo como las agrupaciones sindicales.

Desde el Consistorio se han limitado a explicar que el proyecto presentado por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no cumple con los requisitos requeridos para que la licencia de obra sea concedida. Esta iniciativa cuenta con el condicionante del tiempo, puesto que está financiada por fondos europeos y estos cuentan siempre con unas fechas límites. (sic).

Me venía a la memoria que unos conocidos, lectores de mis artículos de EsDIARI, hace pocos días coincidimos en un supermercado de nuestra ciudad, comentamos como está nuestra ciudad, lo de la recogida de basuras puerta a puerta, etcétera. Una de las plazas que nos encanta es la de La Miranda, que debería estar en perfectas condiciones, o sea, como decíamos en la mili, perfecto estado para revista.

Reciente, he tenido que ir al Centro de Salud Verge del Toro, para unas gestiones sanitarias; desde este espacio, quiero agradecer tanto al personal sanitario, como al administrativo, por su eficacia en atendernos.

Regresando a mi hogar me senté en un banco de la Miranda, alguien a mi espalda me comenta: <<Mochilero, los de Dalt la Sala, muchas veces reaccionan a tenor de tus escritos reivindicativos, para la mejora de nuestra ciudad, pero en mi caso no te han hecho ni puñetero caso>>. Vatuadell cent llamps, se trataba del Almirante Augusto Miranda y Godoy, que me recordaba mi escrito del mes de Julio del año 2019…Apreciado lector, vamos a recordar en parte lo que decíamos: «Uno de los miradores más concurridos, de Mahón, en cualquier día del año suele ser el de la Plaza Miranda, ya que las vistas panorámicas al puerto son espectaculares. Está dedicada al Almirante Augusto Miranda Godoy, que fue Ministro de Marina e impulsor de la Estación Naval de Mahón. El monumento con el busto del Almirante, está camuflado entre las ramas y hojas de los arboles vecinos...Anam per feina, paseo pertinente a la Plaza Miranda, efectivamente el monumento estaba camuflado entre arbustos, como si fuera el escenario de una película de <<Indiana Jones>>. Dicho monumento lleva un par de inscripciones, una en perfecto estado para su lectura y la otra se sobre entiende ya que muchas de sus palabras son ilegibles a duras penas: <<el año 1927 el Ajuntament inaugura este monumento a la memoria del Almirante...trasladado el 1963, al Parc Rochina, recupera hoy su emplazamiento en esta plaza. Mahón Febrero 1994...la reconstrucción de este monumento ha estado patrocinada por <<El Caserio>>. Vatuadell cent llamps, recomiendo a los responsables de Dalt la Sala, restauren esta placa para que sea perfectamente legible, recordando a la empresa que patrocinó la restauración del monumento.

La situación actual, me parece la menos adecuada, ya que está mirando al edificio sindical, no en el centro de la plaza que sería lo más idóneo, no en un costado.

Hace años mi amiga Margarita Caules, en uno de sus artículos se refería al monumento del Almirante, con estas palabras: «He tenido la oportunidad de verla mirando hacia la Estación Naval, para mí, la más certera no en vano, fue parte importante. La giraron, se la llevaron a la cuesta de na Gilda, a un almacén o vertedero de trastos y de nuevo donde se pensó y recordar aquell gran homo». Entiendo que sea complicado en cambiar la ubicación actual del monumento, pero estoy totalmente de acuerdo con Margarita Caules, que el Almirante Miranda debería estar mirando hacia la Estación Naval de Mahón, por ser un marino ilustre...no creo que fuera un sindicalista, que es la imagen que ve actualmente, perdón vería, ya que los arboles no se lo permiten...Espero que el regidor responsable de la cosa, tome las medidas oportunas para un talado general de los árboles y ordene reparar el muro del parterre del monumento.» (sic).

Adjuntamos una fotografía antigua, cedida por mi amigo Xisco Sturla, de la plaza Miranda, que pena si la comparamos como está actualmente, entiendo que no es posible volver a como estaba, pero como soñar no cuesta un «duro», sentado en el banco con los ojos cerrados, la recuerdo con cariño…Señor Regidor, le recomiendo hagan una restauración de dicho monumento y estoy convencido que los ciudadanos se lo agradecerán. También reivindicamos además de su restauración, cambiarlo de ubicación mirando hacia la Base Naval, que sería lo suyo.

Si vivim es monument de s´Almirant Agusto Miranda i Godoy, el veurem ben restaurat i mirant cap a la Base.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com