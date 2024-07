Diuen que «per la Canícula, la calor no s’explica». Sembla que no hagi d’acabar mai. En el futur esperam aigua, i ho deim ara, quan més calor fa. De moment, però, convé esperar i gaudir d’aquest temps. Dijous que ve comença el mes d’agost i ja se sap que es comporta -almenys durant la primera quinzena- de forma seca i càlida. Les precipitacions, en tot cas, solen ser molt locals, escasses i de poca durada. La lluna avui arriba al quart minvant a les 4 hores i 51 minuts de la matinada a Taure. Avui comença la Canícula.

PER SANTA JULIETA, L’ESTIU VA DE FESTETA EN FESTETA. Poc feinera es presenta la setmana. Demà, per començar, és Santa Marta, patrona de les mestresses de casa, taverners, cambrers, hotelers i el ram d’hostaleria en general. Associada a les prunes madures i als bons pastissos protegeix del mal d’estómac i del dolor als ronyons. Dimarts podrem celebrar a Sant Abdon i Sant Senén. El primer exerceix de patró dels boters i Sant Nè dels sembradors. Dimarts té també una santeta ben curiosa, Santa Julieta, i el refrany deixa clar que ara l’estiu va de molta festa.

PER SANT IGNASI, CALOR FACI. Dimecres, dia 31, finalitza el mes amb Sant Ignasi. És el patró dels jesuïtes, militars i nins en general. Diuen que entre juliol i agost les begudes venen de bon gust i tendrem per això festes a voler. No podem deixar de citar, dijous, a Sant Feliu, dins la collita de les tàperes. Divendres és la festa de la Mare de Déu dels Àngels. Diuen que qui sembra espinacs pel juliol, en menja quan vol. S’acaba el temps d’esvair tarongers i llimoneres. Ben aviat tendrem els raïms cardenals a punt de menjar.

LLUNA BRILLANT, BON TEMPS ENDAVANT. Arriba el temps de pronosticar a llarg termini. Si feis les «cabañuelas» conegudes també com a cabanetes, sabreu el temps que ens espera. Funcionen, més o menys, de la mateixa manera que els comptes de Salomó. I és que l’agost també té el secret dels dotze mesos. A partir de dijous, podreu disposar dels pronòstics propis. Podem collir els melons eriçons i les síndries. Com que al juliol el sol ha dominat ja hem començat a veure figues agostenques crivellades.