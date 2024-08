Diu el refrany que «Sant Donat a qualsevol casa és ben arribat». Dimecres, dia 7, és la seva festa. Als pobles de la Toscana italiana -on és molt venerat- és tradició menjar porcella rostida amb molt de pebre, romaní, all i altres condiments. Sant Donat protegeix als que es passen de frenada, que són molts i els sol passar més d’una vegada. És el patró dels epilèptics. La setmana anirà de la Mare de Déu de les Neus, demà dilluns, a Sant Llorenç, que serà dissabte que ve, passant per Sant Salvador, Sant Domingo i Sant Ciriac.

AIGUA D’AGOST POSA CORC PERTOT. Avui és el Girant de la lluna Nova a les 13 hores i 13 minuts a Lleó. Si plou, sol ser en forma de pluja de fang. L’aigua de la primera quinzena d’agost no és massa bona. En el cicle anual de la vida dels nostres pobles i ciutats el treball dona pas a la festa que aquesta setmana, s’identifiquen amb el Sol i amb les antigues cerimònies tribals, durant les quals s’havia de passar, amb els peus descalços, per damunt els calius de les fogueres.

EL VI CORRE MÉS QUE SANT CIRIAC. Dijous és Sant Domènec i també Sant Ciriac, que va treballar de metge i exorcista, que pràcticament tot era el mateix. Tots aquests antics rituals tenien la finalitat d’expulsar les emanacions de la pesta. Sant Llorenç n’ha recollit una part de la tradició. Faran l’esplet les figues i l’orenga. En alguns països europeus l’utilitzen per aromatitzar la cervesa. Tot i que és autòctona d’Europa i de la Mediterrània, no se’n troba a les Illes Balears. Com el moraduix, l’orenga és aprofitada com a condiment.

SI VOLS QUE L’AMOR ET PRENGA, DONA-LI UN RAMET D’ORENGA. Per Sant Llorenç, cullen l’orenga, considerada eficaç per a fer enamorar. El dia de Sant Llorenç abans de la sortida del sol, era costum anar a recollir moraduix i orenga, així com rentar-se la cara amb aigua corrent, a l’alba. L’orenga és molt similar al moraduix, però a diferència d’aquest, normalment creix de forma silvestre. Tant una planta com l’altra són gairebé idèntiques, d’aspecte i gust agradable, que se solen utilitzar com a aperitiu amarg, tònic i desinfectant de les ferides.