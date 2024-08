Julio y agosto, los meses mas calurosos del año

El artículo de la pasada semana recriminábamos al autor/es de las pintadas rojas en la fachada de la antigua Estación Marítima para Cruceros, que daba una imagen patética de nuestra ciudad, a los que nos visitan y a nosotros mismos. Bueno, la APB reaccionó con rapidez para eliminar estas jodidas pintadas, acción que aplaudimos, siendo complicado que desaparezcan en su totalidad, por la porosidad de la pared...Siempre hemos reivindicado instalación de cámaras, para poder identificar a estos gamberros, aplicando la Ley Calatayud, que don Emilio Calatayud juez de menores de Granada, desde hace años emite sentencias ejemplares, que tiene un «decálogo para un delincuente», entre las medidas impuestas a los chavales ha llegado a obligarles a aprobar la ESO, a vivir sin móvil, a limpiar fachadas, entre otras. En este caso, tendríamos la fachada limpia, sin coste laboral y los productos de limpieza pagados por los papás de las criaturas.

Seguimos por el puerto de Mahón a primera hora de la mañana, vemos las papeleras a rebosar, a su alrededor bolsas de basura de todo tipo, entre la antigua Minerva y antigua fábrica de gas, hoy Il Porto, continuamos con dirección al Club Marítimo de Mahón donde en verano amarran los grandes barcos, tanto veleros como motorizados, algunos preciosos, vatuadell cent llamps, curiosamente en esta zona no hay bolsas de basura abandonadas en los muelles, en el pantalán hay unos contenedores cerrados de madera, para reciclar los diversos materiales…Apreciados lectores, al final nos damos cuenta que los foráneos nos dan una lección de civismo y cumplir con las ordenanzas de la recogida de basuras…Seguimos a Cala Figuera, donde está ubicada la caseta para depositar los residuos y no es de extrañar después de ver el video de D.C. del interior de la misma donde estaba desparramado lo que se tiene reciclar, que los roedores, o sigui ses ratas, cada día vayan engordando más.

Una persona que coincido diariamente es L.M., siempre nos saludamos cuando nos cruzamos andando, los dos somos muy educados como la mayoría de los matineros, hace poco me pregunta si estoy enterado de cuando la Autoridad Portuaria, terminará de arreglar los bancos que llevan muchos meses sin que la gente pueda sentarse en varios de ellos, le doy la razón a L. y lanzamos un ruego, en vez de saber cuándo tienen previsto, lo que interesa que los terminen de arreglar de una puñetera vez…otro matinero me comenta al respecto, que solamente hay una persona que está trabajando, piano piano, suponemos que está de vacaciones porque la cosa no avanza nada…fa molte calor.

Subida por la cuesta de Ses Piques, al llegar a la altura de los Hermanos Olmos, cataplines al suelo…Un perro de considerable tamaño, no un perrito, suelto sin nadie a su alrededor. Como en la película <> del actor Gary Cooper, que hace de sheriff, con un colt 45 en su cinturón, mi acción fue pararme, pelotas al suelo y el <>, vino hacia mí, olida al canto, media vuelta y a bajar por la cuesta…me recorría un sudor frio, preguntando a Toni y Vicente, si sabían quién era su dueño, respuesta negativa.

En la calle Isabell II, una camioneta Citroen Jumper, del Servei de Neteja Urbana de Mahón, cuyo operario/conductor E. limpiaba las aceras y sa costa des General con una katcher, le comenté que hacia un par de días una furgoneta, había aparcado en la calle Pont des Castell, dejando unos charcos de aceite, cuyo conductor ni se preocupó de limpiarlo…Me comentó que lo había visto y lo había limpiado, me despedí de él dándole las gracias por su buena labor.

Las conversaciones diarias con los ciudadanos, son el sistema de recogida de basuras <>, la mayoría en contra…Me comentaba mi amigo M.S. qué en el barrio antiguo de Palma de Mallorca, la empresa Emaya, tiene el sistema de Recollida Selectiva MOBIL, cuatro contenedores, Envasos lleugers, Orgànica, Bolquers y Paper i Cartó, lo aparcan unas horas determinadas y se lo llevan para su vaciado. Un sistema para tomar ejemplo en nuestra ciudad.

Si vivim calor pasarem i com diu es meu amic Toni Castelló, salut que no cansa…per tothom.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com