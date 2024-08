El mes d’agost d’enguany haurà tengut de tot: altes temperatures i aiguats intensos. Aquest estiu la monja ho va encendre perfectament, diríem que s’hi va aplicar molt i ara el frare (Sant Bernat) ho apagarà una mica. Però no el veim massa decidit. Tothom té present que és -ho hauria de ser- a partir d’aquest dia, dimarts dia 20, quan refresqui l’ambient. Sant Bernat és el patró dels apicultors i dels qui treballen amb cera. D’ell se sap que tenia perdut el sentit del gust. L’invoquen perquè quan dorm qualcú deixi de roncar.

PER SANTA ROSA, L’ESTIU NO FA NOSA. Demà, dilluns, és Sant Magí, temps de collir les ametles. La lluna serà plena a les 20 hores i 25 minuts a Aquari. El temps d’estiu convidarà a veure-la sortir a dins la mar. Divendres, dia 23, arriba Santa Rosa. Diuen que la seva bellesa aixecava passions, tot i que ella no ho podia sofrir. L’estiu ha arribat al seu punt més alt, i ara toca desintegrar-se, lentament. Els refranys aconsellen no exposar-se massa als rajos solars. El cos ho pateix, sobretot damunt les embarcacions.

TARDORADA VERTADERA, PER SANT BARTOMEU L’AIGUA PRIMERA. Dissabte, dia 24, el calendari ens durà a Sant Bartomeu, patró dels carnissers, guanters, sastres, sabaters i assaonadors. Aquest darrer ofici era important temps enrere. L’assaonador havia de tractar les pells. Feien diferents operacions: engreixar, tenyir, treure arrugues, assecar, llustrar i cilindrar. Antigament, estava prohibit exercir al mateix temps aquest ofici i el de sabater. Se celebraran les festes patronals de Ferreries.

LA PLUJA D’AGOST NO ÉS AIGUA, QUE ÉS MOST. La vinya es troba a la recta final. Ara el most es troba en perill, sobretot si cau alguna calabruixada. El bestiar de treball o el destinat a consum passa ara una mala temporada. Sabut és que el bestiar petit són les cabres, ovelles o porcs. El bestiar cabriu és el format per les cabres i bocs. Hi ha un altre bestiar, el de cabestre, que agrupa cavalls i egües, ases i someres, muls i mules. També és costum definir el bestiar porquí, que està format pels porcs i truges. Són típiques les barraques on s’alberguen els porcs, fetes de pedra en sec.