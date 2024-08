DARRERS D’AGOST A PROP DEL MOST. Per fi s’acaba l’agost inhumà i incivilitzat, que produeix turistes que fan renou. Demà comença la darrera setmana. L’estiu oficial el tenim a punt de plegar veles. Però la vida continua. Hem sentit trons i s’han vist bassiots o bassetes, com diuen a Menorca. Les tempestes preocupen als vinaters. Si plou molt a l’agost, hi ha poc most. Ho saben els que es dediquen a aquesta activitat, que prefereixen que no plogui. La lluna, demà, arribarà al Quart minvant a les 11 hores i 26 minuts del matí a Bessons.

SANT AGUSTÍ MESTRE DE XERRAR FI. Els capvespres volen i les temperatures baixen. I en aquesta època ja comença a esser llarga la nit. Sant Agustí és aquí, a dimecres dia 28. Intercedeix contra les pestes i les epidèmies i també l’invoquen contra els malsons, ja que és el patró dels dormidors i de les al·lotes que volen casar-se per entrar a formar part de l’orde de Sant Agustí «i dormir-ne dos en el mateix coixí». També és el patró de s’Arracó i Felanitx, on els cavallets aquests dies ballaran falaguers. Patró també dels impressors amb els quals convé sempre quedar bé, tancant tots els deutes pendents amb ells.

PER SANT RAMON FILA TOT EL MÓN. Un refrany més que parla del temps de filar durant aquesta època. Dijous, dia 29, se celebra Sant Joan Degollat. Es creu que si aquest dia es talla un arbre o qualsevol altra planta no torna a brotar. Per això, tallar calcigues i altres herbes dolentes, és ideal. No en tornaran a sortir pus. El darrer dia del mes és Sant Ramon Nonat. Podem dir que va néixer d’una cessària, i per això és invocat per les mares de família «perquè surti tan dolç com ha entrat». Diuen també que per Sant Ramon Nonat el vi ja s’ha acabat.

SI PER L’AGOST TRONA LA VEREMA SERÀ BONA. És el temps de les filadores. Des del començament de l’estiu, la llum solar ha minvat en 2 hores i 11 minuts. Amb la minva de la claror del dia arribava el moment d’aprofitar les poques hores de llum per filar al vespre. Venen dies adequats per plantar cebes de lliris blancs que floriran a la primavera. Recolliu les figues i posau-les damunt els canyissos. No es pot dir oliva fins que a finals d’agost tengui oli. Les plogudes dels dies enrere han confirmat que enguany hi haurà molts esclata-sangs.