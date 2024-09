Incivismo ciudadano en la Isla de Menorca Reserva de Biosfera

En pleno verano las personas solemos estar más alteradas debido al calor reinante y más si va acompañado de una alta humedad en el ambiente; cuando salimos de casa para unos recados, compra alimentaria, que aprovechas el buen ambiente gracias al aire acondicionado de los supermercados y tiendas especializadas, las conversaciones con los conocidos suelen ser de los mismos temas, hasta cuándo tendremos que aguantar el bochorno de las calles y plazas, un tema recurrente, la recogida selectiva de basura, puerta a puerta, de este último muchos lectores del Diari MENORCA, concretamente de mi sección mochilera, me insisten que dedique uno de mis artículos dando mi opinión al respecto. Un día haré un monográfico de como vemos horas y horas, los dichosos cubos sobre las aceras, que han sido vaciados por la empresa municipal, pero no han sido recogidos y guardados por los ciudadanos… vatuadell cent llamps, en diversos sitios lo tienen complicado caminar por la acera, los que se desplazan en silla de ruedas, cochecitos de bebes, personas mayores que tienen necesidad de desplazarse con un andador, o sea, un taca-taca… En mi hogar añoramos tiempos pasados, que llevamos más de 20 años, reciclando cuando creíamos conveniente hacerlo, por supuesto en los contenedores que había en nuestra ciudad. En la actualidad tenemos los mismos cubos-puals, en el rincón de siempre, además del que nos han entregado, con el correspondiente código que controla la empresa FCC, que lo tenemos que sacar los días, que nos han fijado, los lunes envases ligeros, martes materia orgánica, miércoles resto, jueves envases ligeros, viernes materia orgánica, sábado papel y cartón y domingo materia orgánica, entre las 20:30 y 22:30… el vidrio hay que sacarlo los viernes entre las 6:00 y las 8:00. Estamos hablando de los hogares, que se ha implantado, pero que muchas barriadas están en stand-by. Los bares y restaurantes «comen aparte», como se dice vulgarmente… ya me enrollado demasiado, dejamos el tema para otro día.

Hablemos de incivismo ciudadano, si la autoridad competente piensa, que con estas nuevas normas, conseguiremos que muchos las seguirán nada de nada, un carajo se las pasaran por el forro de las pe....s. Reciente he recibido un correo electrónico de J.M que en verano reside en la urbanización Es Grao, decía: Mi indignación es la falta de empatía con los que tiran enseres día sí día no. Hay un cartel que lo explica claro y es gratuito que te lo recojan de tu puerta. ¡¡Lo de los montones, salió foto en el Diario MENORCA y no fue de los días peores!! Somos muchos en verano, se añaden caravanas, gente de paso, turismo de otros lugares, la facilidad de depositar como quieren las bolsas, los barcos, locales de restauración, etcétera. Entiendo que en verano no dan abasto de recogida de basura por todo, espero que la Isla aguante el peso! Pero la gente no pone interés, parece, para que sea más ordenado. Te mando fotos que hice, si te valen perfecto. No estoy cada día en el basurero para ver los desastres, porque tengo quien me la lleve (estamos toda la familia este mes, que va y viene!) pero los vecinos cuando nos vemos «quin desastre», el olor insoportable, ya sabes. Veo por tus artículos, que este problema está generalizado. Mi deseo sería que nos pusiéramos todos de acuerdo en que Menorca no decaiga por los que vivimos aquí (me incluyo por no parecer egoísta), por los que vienen, los necesitamos, el turismo es fuente económica. PERO, necesitan una guía de saber estar en Menorca, guiarlos de una manera diplomática y educada. No sólo tema basura me refiero, en otras cosas también. Sólo hay que mirar el video marítimo del GOB. Hay carteles en varios sitios del Poc a Poc. Bien!! Como dices tú. (sic). El pasado día, tomando al mediodía el vino y la caña (como decimos coloquialmente, el Ángelus) en una terraza del centro de Mahón, nos saludó C.J. un ciutadellenc, que por su oficio de vendedor recorre casi toda nuestra Isla, comentaba que estada aturdido de la falta de civismo de muchos menorquines y visitantes, que abandonan bosses de fems i tot tipo de trastos, en el sitio más inesperado… Me pasa una foto de la caseta que hay instalada en Sa Punta de Cala Figuera, del puerto mahonés, patético apreciado lector. Mi amigo P.M., me envía una foto de la zona de los Juzgados, donde hay unos viejos colchones tirados, desde hace un par de semanas… Incívicos los que los han tirado y falta de interés en retirarlos por los empleados de la limpieza. Esta tarde tenemos intención como cada año, por la tarde después del lanzamiento de cohetes anunciando el principio de Fiestas, acompañar a los gigantes y cabezudos, en el recorrido de varias calles de nuestra ciudad y tomar mi primera «pomada» en la plaza Esplanada, para ver pasar «sa colcada» que se dirige a la Ermita de Nuestra Señora de Grácia. Si vivim moltes Festes de la Mare de Déu de Gràcia, veurem amb salut, que no cansa. Bones Festes per a tothom. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com