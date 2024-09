La verema ocupa a molta gent de les Balears durant els dies del mes de setembre. Les denominacions vitivinícoles viuen el tragí que implica la collita i el principi d’una nova anyada. Els que no hi entenen, resten astorats quan visiten un celler o un cup d’elaboració. És l’ambient creat per la intensa tasca de veremar. Pagesos i viticultors saben fer el seu ofici per arribar a un bon vi de la terra. Els ceps, formant un pacífic batalló de vinyes, ocupen un munt de planes i petits costers.

PER SANT MATEU, VEREMA ARREU. Dimarts, dia 17, amb les llagues de Sant Francesc, serà un bon dia per a sembrar el julivert. Diuen que no s’espiga durant el primer any. El mateix dia és Sant Lambert, eficaç contra les malalties de l’aviram. Per cert, els pollastres que poseu ara estaran a punt per Nadal, que és quan ja no cantaran ni galls ni gallines. Amb el ple de la lluna de dimecres, dia 18, a les 4 hores i 34 minuts del matí a Peixos podran arribar nous ruixats i un eclipsi parcial de Lluna. El calendari ens recorda que dissabte, dia 21, arriba el torn de Sant Mateu, patró dels comptables i cobradors d’imposts.

BONA GALLINA SERÀ, LA QUE PONGUI PEL VERMAR. Pel setembre la vinya és difícil de fer produir i en aquest temps duu molts maldecaps. A l’interior d’alguns cellers ja s’ha començat a criar el vi d’enguany. De la collita, del caire de la premsada i de la saviesa dels vinaters en dependrà l’esperat resultat final. Els freds nou nats ens apropen a una gastronomia elaborada i complexa que inclou els productes de la temporada: els primers bolets, ous acabats de pondre, albergínies i carabasses.

RAVES I ESPINACS, PEL SETEMBRE SEMBRATS. La carabassa és un fruit comestible, tant per a persones com per animals, que dóna molt de si. Ara és el temps de les porquines, que són molt grosses i grogues. Antigament les donaven a menjar als porcs. Bàsicament, n’hi ha de dues classes, les d’estiu i les d’hivern. La carabassa d’estiu té la pell més fina. Les d’hivern serveixen per fer cuites i entre elles hi trobam la de cabell d’àngel o confitera. No convé bullir el most prop de bótes de vi vell.