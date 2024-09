La ministra de Sanidad, Mónica García, aboga por reducir la jornada laboral y, también, fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de dormir más para mejorar la calidad de vida.

Así lo afirmó durante la ‘Jornada por una Estrategia Nacional del Sueño’, celebrada en el Congreso de los Diputados, que organizó la Alianza por el Sueño. Es una entidad que reúne a los principales actores -sociedades científicas, profesionales sanitarios, gestores, investigadores, asociaciones de pacientes y empresas- en torno a la salud del sueño, para mejorar la salud y el bienestar a través de la educación y, al mismo tiempo, la defensa del sueño.

En este evento también intervino con su habitual contundencia Tamara Contreras, exdirectora médica del hospital Mateu Orfila y, en la actualidad, intensivista en la UCI.

Promotora de la campaña «Stop guardias 24 horas», la doctora Contreras proclamó que estas jornadas laborales características de los médicos «son un tema tabú en la profesión». «Nosotros no estamos cansados, nosotros no necesitamos dormir. Nosotros somos superhéroes», lamentó, en referencia a la concepción social que se tiene sobre ellos.

MÉDICOS BORRACHOS

Tamara Contreras tiene el coraje, y el sentido común, de denunciar que «si el sistema no cuida a los profesionales, acabarán marchando» y de preguntar en voz alta «¿a quién vamos a tener trabajando en las UCI y en las urgencias de la sanidad pública dentro de diez años?».

Por ello, con crudeza, expone que el médico saliente, tras haber trabajado durante 24 horas de forma ininterrumpida, afronta un día en el que, como persona, «no se sirve para nada, pero es el día de descanso». Trabajar más de doce horas seguidas es ineficaz y un enorme despropósito «pues lo único que hacemos es sobrevivir».

De ahí la recomendación para adentrarnos en la lectura del estudio científico que vincula la privación de sueño durante una guardia médica de 24 horas con una intoxicación etílica. «A partir de las 16-18 horas estamos borrachos... y lo hemos normalizado». Aceptamos lo que debería ser intolerable.

BENZODIAZEPINAS

Este escenario, en hospitales y centros de salud, es tan repetido y tan estresante que muchos médicos necesitan recurrir a las benzodiazepinas. Son estos medicamentos psicotrópicos, con efectos sedantes e hipnóticos, destinados a aliviar las ansiedades y los insomnios.

Y como, un Jano bifronte, tienen anverso y su reverso. Entre sus efectos adversos más frecuentes sobresalen la debilidad muscular, la ataxia, la sedación en distintos niveles, alteraciones de la memoria, reacciones de discontinuación y, sobre todo, el riesgo de dependencia.

«Yo soy de las tomadoras. Me muero y no me puedo dormir. Y entonces después me tomo un café para ir al cumpleaños de la amiga de mis hijas. Ruego que nos escuchen». Fueron las últimas palabras, en tono implorante y de súplica, de las lúcidas reflexiones de Tamara Contreras, escuchadas en silencio primero, aplaudidas con ganas después, el lunes ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

La ministra de Sanidad agachó la cabeza y tuvo que asentir. «Esta guardias son un anacronismo, y estamos trabajando para reducir esas jornadas que son absolutamente insalubres», respondió Mónica García.

VIVIR O MORIR

«Llegas a urgencias. Estás muy grave y te ingresan en la UCI. Un médico tiene que tomar ya una decisión que supondrá que vivas o mueras. ¿Prefieres un médico despejado o uno que lleva veinte horas sin dormir?».

Este es el elocuente arranque de la petición que la doctora Contreras subió en febrero pasado a la plataforma Change.org y que lleva ya más de 130.000 firmas recogidas.

¿Qué pide? Que desaparezcan las guardias de 24 horas, una práctica que pone en riesgo la salud tanto de los pacientes como de los propios facultativos. Sus reivindicaciones, además de abrir un gran debate y obtener numerosas adhesiones, han llegado hasta el Ministerio de Sanidad.

La ministra García no puede eludir la patata caliente que la doctora Contreras ha puesto sobre su mesa. Ahora falta conocer cuáles serán las medidas, cuándo y cómo se aplicarán para reducir estas guardias nocivas y peligrosas.

