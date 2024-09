La tardor comença avui al migdia, concretament a les 14 hores i 44 minuts. Dimarts que ve, dia 24, per la Mercè, tendrem el quart minvant a les 20 hores i 50 minuts a Cranc. Representada als calendaris populars pel refredament de les temperatures, moltes de les feines que s’han de fer a la tardor requereixen pluja a voler en aquest temps. D’aquí a Nadal les precipitacions són imprescindibles i a la vegada garantia per a la futura anyada. El calendari ens proporciona, demà, a Santa Tecla, molt segura i eficaç contra les malalties oculars i el mal d’ulls i modernament patrona dels pacients informàtics i dels qui manegen un ordinador.

El sol de tardor, fa l'any bo i millor. D’aquesta lluna vella podem dir, com a bona «lluna setembrina, que set llunes afina», que serà el millor moment per llaurar la terra i preparar els sementers per a sembrar-hi el blat, l’ordi, la civada i tota classe de cereals, abans que es tiri de vent. Es recomana plantar cirerers, pereres i pomeres i trasplantar porros. Les figueres fan el final de collita. Convendrà fregar els animals amb suc de fulles de carabassera per a protegir-los de les mosques.

Tardorada dolenta, millor tardana que primerenca. Arriba la setmana dels Sants Metges, que fan festa dijous dia 26. Sant Cosme i Sant Damià són els patrons de metges, apotecaris i barbers. Durant aquesta setmana diuen que la pluja caiguda és dolenta, segons els averanys més tradicionals. S'assegura que si plou aquests pròxims set dies, hi haurà un mal pels pasturatges i també pocs esclata-sangs. Divendres és el torn de Sant Vicenç de Paül, el de les famoses conferències.

A la tardor, sembrarem si hi ha saó. En lluna vella se sembren les cebes de llavor i a finals de mes colfloris, borratxons i bledes. Es poden sembrar alls de casta primerenca i cebes grosses per fer grells. Passarem el tractor perquè l’aigua pugui entrar dins la terra i prepararem els solcs per sembrar. Maduren les magranes i es cullen les figues que s’han d'assecar, les tardanes, així com els codonys. El bestiar comença a dormir del costat dret, cosa que farà fins a les darreries de març.