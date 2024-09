CALLE DE LA PLANA Y CAMÍ DES CASTELL, QUEJAS VECINALES

A principios del pasado mes de Agosto, contacta conmigo T.F. vecina de la calle de la Plana, de Mahón, quejándose del desastre y suciedad de La Plana y Camí des Castell, que son calles que pasa cada día, también adjunta fotos para evitarme tener que desplazarme para comprobar lo que manifiesta.

A los pocos días me remite un aviso de la Policia Local, que les informa a los vecinos en general: Que durante los días 6 y 7 de Agosto la calle de la Plana, tramo comprendido entre Santa Eulalia y Camí des Castell, permanecerá cerrada por trabajos de asfaltado. En caso de necesidad, contacte con la Policia Local, en el teléfono 971363961. Disculpen las molestias. Muchas gracias por su colaboración. (sic).

Por supuesto el vecindario encantado esperando que dejen este tramo de su calle en perfecto estado de revista. Su reivindicación la dejamos en la «nevera» por si un cas.

El mismo 7 de este mes, recibo un correo de P.C. y fotos pertinentes, de su calle de La Plana: Como podrás comprobar los de Dalt la Sala, nos han considerado vecinos de tercera o menos categoría social, es decir mahoneses de paso. Ayer vinieron a «aclararlo» y aquí tenemos el resultado, sobran comentarios y te adjunto fotos. (sic)

Me envía un pequeño listado de vecinos M.V., T.F., J.M., F.C., comentándome que estarían encantados que lo publicara en mi sección «mochilera» del Diari Menorca, vatuadell cent llamps, los operarios que hicieron el trabajo, comentaron a varios de ellos que esto eran unos arreglos, que debían hacerlo todo en trozo entero, ¿pero? lo que si dejaron fue todas las hierbas.

Recuerdo que en los años 50 cuando la brigada de Obras Públicas, asfaltaba las calles de nuestra ciudad, el trabajo consistía en toda la calle, después de «regarla» del líquido asfaltico, varios peones lo cubrían de gravilla y la apisonadora terminaba la faena, la conducía mi padrino/abuelo Gregorio Femenías. Apreciado lector, este peculiar vehículo lo puedes ver en la rotonda de la entrada a Mercadal…por cierto señor Alcalde, siendo una pieza de museo la podríais mantener en mejores condiciones.

Esta misma semana he visitado la calle de la Plana, para comprobar in situ las quejas vecinales y efectivamente tienen más razón que un Santo, la obra ha sido una chapuza, como bien dice P.C. los han considerado vecinos de tercera o menos categoría social, (hemos comprobado el mal endémico general de muchas calles de Mahón, que los dichosos cubos de la recogida puerta a puerta, encima de las aceras, dificultan a los necesitados de usar sillas de ruedas y cochecitos de bebe.) Espero que sea provisional y no se convierta en definitiva, como suele pasar.

No me canso de recordar cuando hace más de 14 años, trasladaron la descarga de combustibles de Cala Figuera a la Base Naval, los políticos y responsables de CLH, nos aseguraron que sería provisionalmente y res de res, este mismo jueves el Petrolero Tinerfe, ha amarrado para descargar estos apreciados líquidos tan necesarios para nuestra Isla, efectuando el trabajo toda la noche, haciendo tanto o más ruido que el Ciudad de Granada de la Trasmed, los vecinos que tenemos el privilegio de vivir de cara a nuestro precioso puerto, no nos quejamos para nada, que quede claro a los quejicas de turno.

Recomendamos a la autoridad municipal competente, haga un trabajo definitivo en la calle de la Plana, como lo han hecho recientemente en la calle Anuncivay y sa Costa de la Clota; por cierto, los hierbajos campan a sus anchas y puede que algún okupa también …

Si vivim es carrer de la Plana acabat el veurem, si es de Dalt la Sala ho volen.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gamil.com