El alcalde Héctor pretende salvar a la soldado Ryan Dolores Antonio, al considerarla una «pieza clave» del gobierno municipal socialista.

Como el héroe mitológico de la guerra de Troya, el munícipe Pons quiere seguir defendiendo la ciudad -y su segunda teniente de alcaldía- con solo ocho ediles frente a las hostilidades sin pausa de los doce concejales aqueos, convertidos en la oposición mayoritaria del PP y Ara Maó.

Héctor, que en La Ilíada representa las cualidades más positivas y humanas de un héroe, se equivocó al asesinar a Patroclo, el gran amor del divino Aquiles. Unió su destino al de Patroclo y murió a manos del héroe de la guerra de Troya.

Hoy quien yerra y se obstina en un error irreparable es Pons Riudavets al persistir en un combate político que tiene perdido, entre otros motivos porque gobierna en minoría. Se equivoca y se arriesga en demasía al negarse a aceptar la dimisión de la teniente de alcaldía, a la que nombró responsable de las delegaciones de Urbanismo y Ciudad. Unas áreas que han de garantizar la gestión eficaz de un servicio público tan necesario como escaso: el suministro de agua de calidad a toda la población para ser ingerida en condiciones, sin riesgos para la salud, sin temores y con la confianza en un gobierno del PSOEque debería actuar siempre con responsabilidad.

La desnitrificadora que tantos quebraderos de cabeza provoca está ubicada en Malbúger. | GEMMA ANDREU

Héctor Pons, que une su suerte a la de Dolores Antonio, reflexiona este fin de semana sobre lo fácil que es perder la credibilidad política y el prestigio social ante la población. No hablamos de la suspensión de los actos con caballos el día grande de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, sino de un hecho que hunde, en 24 horas, el crédito de quienes están gestionando el presente y el futuro de un municipio de 30.000 habitantes. Personas humanas.

EL INFORME ZOMBIE

Lo más grave de esta crisis, cuyo final aún no se ha escrito, pero se intuye, no fue que el PP, desde los pupitres de la oposición y con el seguimiento del registro de entrada, detectase un informe emitido por Hidrobal el 21 de agosto, que dos días después estaba en las oficinas municipales. Un documento clave al que, desde el mencionado registro, tenían acceso directo desde el alcalde hasta el último edil.

Lo peor no es que el alcalde de Maó, que no se había enterado, actúe a remolque del Partido Popular. «Es difícil de entender que pase algo así», dijo Héctor Pons el jueves. Pero así ocurrió y así se lo contamos. El informe quedó olvidado, sin leer por los concejales del equipo de gobierno y por los funcionarios municipales de Maó.

Lo más triste y trascencental es que mintió Dolores Antonio, la soldado Ryan que aún pretende rescatar Héctor en un acto tan heroico como inane. Y no solo ha mentido, sino que ha sido pillada en el renuncio, con las manos en el ‘carrito del helao’, en este caso, el informe zombie que estaba allí.

Pintan bastos para la concejal y el alcalde presuntamente in albis. Hidrobal remitió un escrito directamente a Dolores Antonio en respuesta a una solicitud formulada por ella misma, al recabar información sobre la desnitrificadora.

La empresa adjunta las analíticas y el informe con esta conclusión definitiva: «Recomendamos la paralización o desconexión provisional del depósito de Malbúger y la correspondiente comunicación sanitaria a toda la población afectada de la no aptitud del agua suministrada. 21 de agosto. Firmado, Nacho Juanico Capella, jefe de servicio de Hidrobal».

Durante el último pleno confesó la concejal de Urbanismo y Ciudad, conocedora de que la auditoría informática reclamada por Ara Maó la dejaría en evidencia.

Dolores Antonio, desconocemos si con propósito de enmienda y con dolor, admitió que no había leído las severas advertencias de Hidrobal, en lo que constituye un reconocimiento público a su actuación negligente. «La falta de rigor en un tema como este no se puede tolerar y no podemos hacer otra cosa que pedir su dimisión», reclamó Ara Maó, sin pestañear, en un comunicado difundido ayer a las 13.57.

COLEGIO DE MÉDICOS

Entre los próximos capítulos se encuentra el comunicado de la delegación menorquina del Colegio de Médicos sobre los riesgos, para la salud humana, del consumo de agua con exceso de nitratos. Ya nos explicarán la relación de las nitrosaminas con la aparición de los cánceres gástricos.

El agua no potable -que durante un mes se suministró a toda la ciudad de Maó, un hecho que fue obviado y ocultado- es aquella que no está tratada y no es apta para el consumo humano. Por tanto, no se puede beber, utilizar para cocinar alimentos, para la higiene personal e incluso para tareas domésticas.

El Govern advierte que cualquier persona incluida en los grupos de riesgo debe abstenerse de beber y preparar alimentos con agua que supere los 50 mg/litro de nitratos. Los riesgos, daños y perjuicios son evidentes.